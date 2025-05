Wann, wo & wie Blumenzwiebeln lagern? Die wichtigsten Antworten für Hobbygärtner

Frühblüher können dagegen theoretisch in der Erde gelassen werden. Sollen sie jedoch ganz sicher erneut blühen, ist es manchmal ratsam, sie ebenfalls auszugraben und zu übersommern, bevor sie erneut eingepflanzt werden.

Sommerblumen sind in der Regel nämlich nicht winterhart und überstehen den Frost nicht.

Sind Tulpen, Narzissen und Co. verblüht, werden ihre Blätter erst vollständig eintrocknen gelassen, bevor man sie abschneidet.

Schritt 4: Danach werden alle weichen und fauligen, beschädigten oder kränklichen Blumenzwiebeln aussortiert und entsorgt. Um mögliche Krankheitsübertragungen zu verhindern, geschieht das am besten im Restmüll.

Tipp: Hast Du ein großes Blumenmeer und wünschst es Dir im nächsten Jahr genau so wieder, kannst Du während der Blütezeit Fotos machen, anhand derer Du die Zwiebeln wieder anordnen und einpflanzen kannst.

So werden Blumenzwiebeln optimal gelagert

So einfach kann man Stauden teilen, verjüngen und vermehren

So bringst Du die Hortensie wieder zum Blühen

Blumenzwiebeln zu feucht lagern:

Dann droht Schimmelgefahr. Hoher Luftfeuchtigkeit kann man vorbeugen, indem man die Zwiebeln nicht in Plastiktüten, sondern in durchlässigen Holzkisten in Papier lagert.

Zwiebeln zu kalt oder warm lagern:

Sie erleiden Frostschäden, trocknen aus und schrumpfen, oder treiben zu früh aus. Kontrolliere daher regelmäßig die Bedingungen und Zwiebeln.

Schädlingsbefall:

Mit den richtigen Lagerbedingungen, einem Drahtgitter, aber auch mit getrockneten Kräutern (wie Lavendel), Knoblauch oder Nelken kann man einen Schädlingsbefall verhindern und beispielsweise Wühlmäuse bekämpfen.