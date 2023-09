Brombeeren schneiden und süße Früchte ernten - So geht's

Tipp: Am besten verwendest Du eine scharfe Gartenschere, so schneidet es sich viel besser und die Arbeit im Grün macht doppelt so viel Spaß! Diese eignet sich besonders gut:

Stark wachsende Brombeeren bilden viele Seitentriebe. Diese sollten im Frühjahr auf zwei Knospen zurückgeschnitten werden, man lässt also circa 20 Zentimeter eines Seitentriebs stehen. Bei Bedarf und Platznot können auch einige Seitentriebe ganz weggeschnitten werden, allerdings nicht alle, denn aus den Knospen an den seitlichen Trieben bilden sich im Sommer die Fruchtstämme.

Hinweis: Egal, ob stark oder schwach wachsend, frisch gepflanzte Brombeeren treiben oft nicht so stark aus. Im ersten Pflanzjahr sollten Gärtner vier bis fünf starke Haupttriebe auswählen und diese an einer Rankhilfe befestigen. Im Jahr darauf wird es dann Zeit für den ersten Schnitt.

Für die ertragreiche Ernte ist es besonders wichtig, dass Gartenbesitzer alte und junge Ruten voneinander unterscheiden können. Wie bereits erwähnt, kann hier ein Spalier hilfreich sein.

Einige Gärtner teilen Rankspaliere so auf, dass sie die zweijährigen Ruten an den oberen Rankästen festbinden und die jungen Ruten an den unteren. Andere setzen auf die wechselseitige Erziehung der Brombeersträucher an Spalieren.

Die wechselseitige Erziehung von Brombeersträuchern funktioniert so, dass man auf einer Seite junge Ruten zieht und auf der anderen die zweijährigen, tragenden Ruten. Nachdem die tragenden Ruten abgeerntet wurden, wird die Seite im kommenden Frühling heruntergeschnitten und es werden die neuen, jungen Ruten angebunden.

Auf der anderen Seite sollte man dann nur noch die Seitentriebe zurückschneiden - nun kann man sich auf eine reiche Ernte im Sommer freuen.