Gartenarbeit im März: Das gilt es unbedingt zu tun

Die Sonne lässt sich immer öfter blicken und treibt die Temperaturen schon oft in den zweistelligen Bereich. Wer ein erfolgreiches Gartenjahr erleben möchte, sollte jetzt diese Gartenarbeit im März erledigen.

Der März läutet zumindest kalendarisch den Frühling und die nächste Gartensaison ein. Sind alle Geräte noch gut in Schuss und ist der Saatgutbestand aufgefüllt, kann es endlich wieder losgehen.

Was ist im März im Garten zu tun?

Was Du noch alles bedenken musst, erfährst Du hier:

Reifer, gesiebter Kompost aus dem eigenen Garten ist eine ökologische und kostensparende Art des Düngens. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft gelangt zersetztes Material in Form von Humus wieder in den Kreislauf. Hast Du den Boden mit einer Grabegabel gelockert, darf obenauf eine Schicht Kompost verteilt werden.

Wer seine Beete in eine dicke Mulchschicht gekuschelt hat, darf diese im März gerne zur Seite ziehen. Das erleichtert den Sonnenstrahlen, den Boden zu erwärmen.

Ist die erste Saat von Spinat und Co. schon aufgegangen, gehen die Jungpflanzen im März langsam ins Wachstum. Sollte es in den Nächten noch empfindlich kalt sein, lohnt es sich, die kleinen Gemüsepflanzen mit einem Vlies zu schützen.

Achte dabei auf die empfohlenen Pflanzabstände. So ein kleines Blumenkohlpflänzchen braucht zum Beispiel nach einigen Monaten einen Raum von 50 mal 50 Zentimetern, um sich optimal zu entwickeln. Das muss schon beim Pflanzen bedacht werden.

Bei der Pflanzung empfiehlt es sich, auf die Einhaltung der Fruchtfolge zu achten, um dem Boden und Deinem Gemüse beste Bedingungen zu schaffen. Starke Jungpflanzen von Wirsing, Blumenkohl, Spitzkohl, Salat und Roter Beete dürfen im geschützten Gewächshaus jetzt sogar schon in die Erde gepflanzt werden.

Wer ein Gewächshaus sein Eigen nennt, hat jetzt im März vielleicht schon Jungpflanzen wie Zwiebel, Kohl und Salat in der Anzucht. Jetzt heißt es regelmäßig nachzusehen, ob die Pflänzchen noch gut versorgt sind. Diese Jungpflanzen werden am besten von unten gegossen.

Damit die Sonne es schafft, ihre warmen Strahlen in Dein Gewächshaus zu schicken, dürfen die Fenster gerne einmal ordentlich sauber geputzt werden.

Und immer daran denken, nicht gleich den gesamten Saatgutbestand ins Beet zu bringen. Eine gestaffelte Aussaat garantiert eine regelmäßige Ernte. So können etwa Radieschen alle vier Wochen nachgesät werden. Für die erste Aussaat sollte ein besonders sonniger Standort gewählt werden. Wird es doch noch einmal kühler, hilft ein Gartenvlies die Jungpflanzen zu schützen.

Erbsen und dicke Bohnen dürfen bei milderen Temperaturen schon direkt im Beet ausgesät werden. Im besten Fall sagt der Wetterbericht für die nächsten 14 Tage nach der direkten Aussaat im Garten keinen Frost an.

Mehr Informationen zu diesem Thema bekommst Du hier in unserem Ratgeber: >>> Kräuter vorziehen

Generell gilt: Wer ein Gewächshaus hat, darf schon früher mit der Voranzucht beginnen, da die Jungpflanzen auch früher nach draußen ziehen dürfen und nicht erst die Eisheiligen abgewartet werden müssen. Kräuter können theoretisch über das ganze Jahr hinweg im Haus ausgesät werden. Ab März können viele Kräuter direkt im Garten ausgesät werden. Doch machen sich hier oft Schnecken über die zarten Blättchen her, sodass es sich doch empfiehlt, lieber größere Jungpflanzen in den Garten zu setzen.

Wer auch im nächsten Winter sein eigenes Gemüse aus dem Garten essen möchte, muss rechtzeitig im Jahr an die Voranzucht z. B. von Kohl oder Lauch denken.

Wer seine Beetflächen dauerhaft nutzen möchte, beginnt einfach mit der Voranzucht im Haus und gönnt seinen Gemüsepflänzchen so den nötigen Wachstumsvorsprung, bis der nächste Beetplatz frei wird und es draußen warm genug ist. Bestimmte Gemüsesorten brauchen ihre Zeit. Deshalb werden im März zu Hause kleine Jungpflanzen vorgezogen. Dazu gehören zum Beispiel:

Tipp: Erbsen können vor der Aussaat über Nacht in Wasser oder Kamillentee eingeweicht werden, um die Keimfähigkeit zu erhöhen.

Knoblauch lässt sich auch noch bis Mitte März anpflanzen. © 123RF/natalliaustsinava

Um früher Knoblauch ernten zu können, wird er mit Vorliebe bereits im Herbst gesteckt. Doch alle Freunde der aromatischen Zehe bekommen auch im Frühjahr noch mal die Chance, Knoblauch anzupflanzen. Bis Mitte März kann Knoblauch noch gesteckt werden. In drei bis vier Zentimetern Tiefe und der Spitze noch oben gerichtet, fühlen sich die einzelnen Knoblauchzehen in der Erde am wohlsten.

Ein sparsames Gießen reicht vollkommen aus, Staunässe würde nur Schimmel befördern. Der Duft des Knoblauchs schlägt im Sommer Blattläuse in die Flucht, deshalb darf er im Beet gerne neben Tomaten, Möhren oder Erdbeeren einziehen.



Eine weitere Knolle möchte sich bereit für die Saison machen. Späte Kartoffeln dürfen im März zu Hause vorkeimen. Ein einfacher Eierkarton reicht als Sammelstelle aus.

Die Kartoffeln lieben einen sehr hellen Standort, z. B. auf der Fensterbank. Nur nicht zu warm sollte er sein, damit sich keine langen dünnen Triebe bilden.