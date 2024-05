Muffige und fleckige Auflagen? So lassen sich Gartenpolster reinigen

Wenn die Sonne scheint, ruft die Sonnenliege im Garten oder auf der Terrasse. Wenn diese nicht mehr ganz so einladend wirkt, schmutzig ist und stinkt, sollte man die Gartenpolster reinigen.

Was bringt es, beim Frühjahrsputz seine verwitterten Kunststoffmöbel aufzufrischen , wenn die Sitzkissen fleckig und ausgeblichen sind oder sogar modrig riechen.

Damit sie so bleiben, sollte man sie richtig pflegen, denn Regen, Sonne und Schmutz setzen den schönen Kissen schnell zu. Ausgeblichene Farben, Schimmel- und Schmutzflecken und muffiger Geruch trüben die sommerliche Stimmung.

Unverzichtbar für vollen Komfort im Garten sind gemütliche und schöne Polsterauflagen. Diese sind in großer Vielfalt erhältlich, bequem und auch optisch sehr einladend.

Abziehbare Bezüge und waschmaschinengeeignete Polster können natürlich in der Waschmaschine gewaschen werden, sofern es in den Pflegehinweisen angegeben ist.

Lasse die Polsterauflagen mindestens 30 Minuten in einer Seifenlauge einweichen und knete das Material durch, sodass das Waschmittel bis tief in die Verschmutzung eindringen kann.

Vor allem große Polster oder solche ohne beziehungsweise mit vernähtem Bezug können in einem großen Behälter wie einer Wanne per Hand gewaschen werden.

Die Universalhausmittel Essigessenz und Backpulver beziehungsweise Natron können in diesem Fall ebenfalls eingesetzt werden. Dazu mischt man eine Paste aus beiden Mitteln und verteilt diese auf den Flecken, lässt sie 15 Minuten einwirken und bürstet sie mit Wasser wieder ab.

Bei Stockflecken kann außerdem Zitronensaft verwendet werden. Dieser wird in die Flecken eingerieben, gegebenenfalls zusätzlich mit Salz bedeckt und nach einer Weile abgespült. Dieses Hausmittel eignet sich jedoch nicht für alle Materialien, denn diese können dadurch ausbleichen. Daher sollte das Mittel vorher an einer unauffälligen Stelle getestet werden.

Bei Fettflecken auf dem Bezug reicht oft schon Spülmittel . Das kann man punktuell vorsichtig einreiben oder das Kissen in Lösung mit Wasser einwirken lassen. Aber auch Seifenlauge mit Gallseife bekämpft Flecken.

Kissen verklumpt? So kann man Kopfkissen waschen und flauschig machen

Um unangenehme Gerüche und Schimmelbildung bei den frisch gereinigten Stuhlauflagen zu vermeiden, ist es wichtig, sie gründlich trocknen zu lassen.

Zum Trocknen sollten sie möglichst nicht in den Wäschetrockner - außer auf dem Etikett anders angegeben -, denn dadurch können Klumpen und Verformungen entstehen oder das Kissen kann einlaufen.

Besser ist es, die Sitzpolster in Form zu ziehen und sie liegend lufttrocknen zu lassen.

Idealerweise legt man sie zum Trocknen auf den Wäscheständer, da sie so von allen Seiten belüftet werden. Am besten steht dieser zudem nicht in praller Sonne, da das Material sonst ausbleichen kann.

Bestens geeignet zum Trocknen ist ein warmer, windiger Tag.

Beachte bei der Wahl des richtigen Standorts zum Trocknen außerdem, dass aus dem Gartenpolster viel Wasser tropfen wird.