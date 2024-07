Bei ersten Symptomen von Braunfäule an seinen Tomaten sollte man reagieren

Neben Trockenheit können auch schwüle Sommer dem Garten zu schaffen machen. Was droht, ist beispielsweise Braunfäule. Tomaten sind davon besonders häufig betroffen.

Die Krankheit beginnt mit infizierten Kartoffeln. Über Wind oder Regentropfen werden Sporen verbreitet und so andere Pflanzen infiziert. Die Sporen setzen sich auf Tomatenblättern ab und beginnen bei Nässe zu keimen.

Braunfäule erkennt man anfangs an den bräunlichen Flecken auf dem Laub und am Stängel. An den Blattunterseiten bildet der Pilz einen weißen Flaum.

Mit der Zeit werden die Blätter schwarz, welk und trocken.

Triebe und Stängel werden ebenfalls dunkel und sterben von oben ab.

An den Tomatenfrüchten bilden sich auf der oberen Hälfte bräunliche, matschig-faulige Stellen. Die Tomate selbst bleibt hart und ungenießbar.