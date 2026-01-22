Falsch einquartiert? Darum verliert der Olivenbaum im Winter Blätter

Schlechte Bedingungen oder Pflegefehler und der Olivenbaum verliert Blätter. Im Winter liegt ein Blattverlust meist am Besitzer. TAG24 verrät, woran es liegt.

Von Nele Fischer

Trotz rechtzeitigem Einwintern zeigen sich Anzeichen von Pflegefehlern und der Olivenbaum verliert Blätter? Im Winter liegt das meistens an einem selbst. Ähnliche Ratgeber findest Du übrigens auch unter: Gartenpflege.

Der Olivenbaum verliert Blätter: Ursachen

Dein Olivenbäumchen verliert Blätter? Meist ist das Winterquartier zu dunkel und zu warm. © 123RF/alenaloginova Ein Olivenbaum (Olea europaea) sorgt in milderen Monaten für mediterranes Flair auf dem Balkon oder im Garten, während er den Winter im geeigneten Winterquartier verbringen muss. Generell ist ein Olivenbaum ziemlich robust und benötigt auch nicht allzu viel und häufig Wasser. Dennoch kann es vorkommen, dass der Olivenbaum gelbe Blätter bekommt oder das Olivenbäumchen sogar Blätter verliert. Häufig liegen dem Laubabwurf Pflegefehler oder ungünstige Standortbedingungen zugrunde. Mögliche Ursachen für den Blattabwurf beim Olivenbaum sind folgende: Er stand zu lange zu trocken: Anhaltender Wassermangel führt zu Stress, wodurch der Olivenbaum Blätter abwirft.

Staunässe: Besonders im Frühjahr kann zu viel Regenwasser im Topf oder Boden die Wurzeln schädigen und einen Blattverlust verursachen.

Nährstoffmangel: Bei blassen bis gelben Blättern fehlt es dem Olivenbaum oft an wichtigen Nährstoffen, was ebenfalls zum Blattfall führen kann.

Übrigens: Ein Olivenbaum wächst nur langsam. Ebenso langsam zeigen sich daher Pflegefehler, weshalb Anzeichen manchmal erst mit einer Verzögerung von Wochen sichtbar werden.

Warum verliert der Olivenbaum Blätter im Winter?

Zeigt der Olivenbaum beim Überwintern Blattverlust, gibt es meistens eine andere Ursache. Der mediterranen Pflanze können nämlich unsere dunklen Winter zum Verhängnis werden. Da der Winter in der Regel zu kalt ist, um sie im Freien stehenzulassen, sollten sie in ein kühles Winterquartier umgezogen werden. Dieses ist häufig jedoch schlicht zu dunkel. Kritisch wird es insbesondere, wenn es dann zusätzlich nicht kühl genug ist. Bei Temperaturen von über zwölf Grad Celsius fällt der Baum nicht in Winterruhe. Da jedoch Licht für die Fotosynthese fehlt, versucht der Baum, Energie zu sparen, indem er Blätter abwirft, um seine Atmung und die Aufnahme von CO₂ zu reduzieren.

Was kann man tun, wenn der Olivenbaum im Winter alle Blätter verliert?

Wenn der Olivenbaum im Winter Blätter verliert, sollte man den Fehler entsprechend der Ursache beheben. Da häufig ein Lichtmangel im Winterquartier der Auslöser ist, sollte man einen geeigneteren Standort suchen. Optimal ist ein heller und kühler, aber frostfreier Platz. Dieser sollte etwa fünf bis höchstens zehn Grad Celsius warm sein und regelmäßig durchlüftet werden. Geeignet sind beispielsweise ein heller, unbeheizter Flur beziehungsweise ein Treppenhaus, ein unbeheizter Wintergarten sowie ein Gewächshaus mit Frostwächter. Bei sehr plötzlich einsetzenden Minustemperaturen kann man den Olivenbaum im Notfall auch kurzfristig im Keller oder in der Garage einquartieren. Beides ist in der Regel allerdings zu dunkel, weshalb man damit rechnen muss, dass der Baum Blätter abwirft.

Olivenbaum nach Winter ohne Blätter: Was nun?

Hat der Olivenbaum im Winter alle Blätter verloren, ist das noch kein Grund zur Panik. Generell ist die Pflanze regenerationsfreudig, sodass sie bei entsprechenden Bedingungen ab dem Frühjahr erneut austreibt. Wurde der Blattverlust jedoch nicht von einem Lichtmangel verursacht, sondern da der Baum vertrocknet ist, sollte man die toten Äste bis ins gesunde grüne Holz abschneiden und die Pflanze gießen.

In milden Regionen mit nur seltenen leichten Frösten kann man den Olivenbaum draußen im Hellen überwintern. © 123RF/makrobetz