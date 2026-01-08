Nachhaltige Entsorgung im Garten: Kann man den Weihnachtsbaum kompostieren?

Entsorgung nach Weihnachten leicht gemacht: So kann man den Weihnachtsbaum kompostieren. ✓ Tipps, ✓ Verrottungsdauer und ✓ Alternativen

Wer einen eigenen Garten hat und den Abholtermin verpasst hat, mag nach den Feiertagen den Weihnachtsbaum kompostieren wollen. Erfahre, inwieweit das möglich ist.

Kann man einen Weihnachtsbaum kompostieren?

Weihnachten ist vorbei, der Baum abgeschmückt. Kann man die Tanne kompostieren? © Bildmontage: 123RF/svetlanais, 123RF/olesia Ja, um sie loszuwerden, kann man echte Weihnachtsbäume - in der Regel Nordmanntannen, aber auch Fichten und Blautannen - unter Umständen kompostieren. Dazu sollten sie zunächst unbehandelt sein - also nicht gespritzt oder lackiert (beispielsweise auch mit Kunstschnee oder Sprühfarben). Kompost besteht im Winter meist nur aus Küchenabfällen. Diese verdichten sich aufgrund des hohen Wasseranteils schnell. Da daraufhin nicht ausreichend Luft zugelassen wird, ist häufig die Rotte beeinträchtigt, sodass sich die Materialien nur sehr langsam zersetzen. Holz vom in der Wohnung getrockneten Baum entzieht ihnen Feuchtigkeit und fördert die Rotte. Gleichzeitig zersetzt sich das Gehölz langsam. Geht man richtig vor, kann das Kompostieren vom Weihnachtsbaum daher in bestimmten Fällen sogar hilfreich sein.

Aber: Kompost aus Nadelholz ist dennoch nicht immer ratsam

Der Kompost, der sich daraus ergibt, ist nicht immer uneingeschränkt für die Nutzung im Garten geeignet. Durch die Nadeln und den Harz werden beim Verrotten Säuren freigesetzt, die langfristig für saure Komposterde sorgen können. Diese ist wiederum für die meisten Gartenpflanzen ungeeignet. Vertragen beziehungsweise bevorzugt wird diese Erde dagegen beispielsweise von Himbeeren, Hortensien, Rhododendren oder Heidepflanzen. Abgesehen von der pH-Wert senkenden Wirkung verrotten Nadelgehölze im Kompost zusätzlich nur sehr langsam.

Man kann den Weihnachtsbaum kompostieren. Allerdings ist der fertige Kompost meist etwas sauer. © 123RF/halfpoint

Anleitung: Wie kann man den Weihnachtsbaum kompostieren?

Wer die Tanne nach Weihnachten im eigenen Garten selbst kompostieren will, sollte dabei wie folgt vorgehen.

Weihnachtsbaum für den Kompost vorbereiten

Zunächst sollte man den Baum für den Kompost vorbereiten. Schritt 1: Befreie ihn dazu als erstes von Schmuck und anderen Fremdstoffen. Dazu zählen Baumschmuck sowie Haken von Kugeln und auch Lametta. Entsorge Abfall aus Plastik, Metall und Glas entsprechend. Lametta gehört häufig übrigens in den Sondermüll, da auch heute noch Blei enthalten sein kann. Schritt 2: Zerkleinere den Baum dann vor dem Kompostieren. Im Ganzen brauchen die holzigen Zweige viel zu lange zum Verrotten. Durch möglichst kleine Teile wird die lange Rottungsdauer verkürzt. Schreddere die Zweige daher am besten in einem Zerhäcksler. Das Zerkleinern mit einer Astschere oder Handsäge ist theoretisch ebenfalls möglich, jedoch aufwendig und die Teile werden meist nicht so klein.

Mit einem Gartenhäcksler kann man die Tanne vor dem Kompostieren zerkleinern. © 123RF/petrkahanek

Nadelholz kompostieren

Gib den zerhäckselten Tannenbaum nun nur in kleinen Teilen auf den Kompost. Das Material sollte nur etwa zehn bis 15 Prozent der Gesamtmasse ausmachen, um die Zersetzung nicht zu sehr zu verlangsamen und ein Nährstoffungleichgewicht aufgrund von Übersäuerung des Bodens durch saure Komposterde zu verhindern. Den Rest kann man trocken lagern und im Laufe des Jahres mit anderen Materialien dem Kompost hinzugeben oder alternativ anderweitig im Garten verwerten. Um das Zersetzen der nur langsam rottenden Nadeln etwas zu anzutreiben, kann man Kompostbeschleuniger verwenden. Bei saurem Kompost kann zudem eine leichte Zugabe von Kalk hilfreich sein.

So kann man den Weihnachtsbaum im Garten verwerten

Anstatt die Tanne zu Kompost verarbeiten zu lassen, kann man das Gehölz auch anderweitig im Garten verwerten: als Reisig vor Frost, Austrocknung oder Schnecken schützen

zu Mulch zerhäckselt ebenfalls als Schutz oder Wegbelag

im Ganzen oder als Reisighaufen als Winterquartier für Kleinlebewesen oder für Vögel

getrocknet als Feuerholz (insbesondere der Stamm) Alternativ kann man natürlich auch auf anderen Wegen den Weihnachtsbaum entsorgen.

Den alten Weihnachtsbaum kann man als Reisig oder Mulch auch zum Schutz verwenden. © 123RF/natalliaustsinava

FAQ zum Kompostieren vom Weihnachtsbaum

Sind Tannen kompostierbar? Ja, auch Nadelholz wie Tannen und Fichten lassen sich kompostieren. Der Prozess dauert allerdings deutlich länger als bei Laub und Küchenabfällen. Wie lange braucht ein Weihnachtsbaum zum Verrotten? Wie schnell eine Tanne kompostiert, hängt von der Zusammensetzung der Materialien im Kompost sowie der Temperatur, Feuchtigkeit und Mikroorganismen ab. Zerkleinert dauert es Wochen bis mehrere Monate, bis der Nadelbaum verrottet ist. Im Ganzen verrottet er in der Natur viele Monate bis über ein Jahr.