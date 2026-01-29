Gartenarbeit zu dieser Jahreszeit? Sinnvoll ist jetzt ein Apfelbaum-Winterschnitt

Von wegen Winterpause: Mit dem Apfelbaum-Winterschnitt kannst und solltest Du Deinen Obstbaum auch im Winter schneiden. ✓ Zeitpunkt und ✓ Anleitung.

Von Nele Fischer

Der Winter ist für viele Hobbygärtnerinnen und -gärtner eine besonders triste Jahreszeit. Vor allem der Januar mag nicht für seine Gartenarbeit bekannt sein. Was man jetzt jedoch tun kann, ist, den Apfelbaum im Winter zu schneiden. Aber wie sieht ein richtiger Apfelbaum-Winterschnitt aus? Ähnliche Ratgeber findest Du übrigens unter: Gartenpflege.

Warum sollte man einen Apfelbaum im Winter schneiden?

Für Form, Stabilität und optimale Bedingungen sorgt ein Obstbaum-Winterschnitt. © 123RF/nehru Ein regelmäßiger Schnitt bildet, erhält und erneuert die Baumkrone. Das ist nicht nur aus ästhetischen Gründen wichtig, denn dadurch bleibt sie stabil sowie luftig und lichtdurchlässig. So können Pilzbefälle und Krankheiten verhindert werden. Die Bäume wachsen zwar auch ohne unseren regelmäßigen Eingriff, sind dann allerdings häufig von Krankheiten, Kümmerwuchs und Kleinfrüchtigkeit betroffen. Ein Verjüngungs- und Erhaltungsschnitt sorgt für einen gesunden Austrieb sowie eine üppige Knospen- und Fruchtbildung. Insbesondere im Winter ohne Laub sind die Äste gut ersichtlich und ein gezieltes Schneiden vereinfacht. Neben dem Apfelbaum vertragen auch andere Kernobstbäume, wie Birnen und Quitten, den Winterschnitt. Erfahre nun, wann und wie man daher den Apfelbaum im Winter schneiden sollte.

Wann sollte man den Apfelbaum im Winter schneiden?

Geeignet ist ein solcher Schnitt daher zwischen Dezember und März. Wartet man zu lange und der Schnitt erfolgt zu spät, treibt der Baum nicht mehr optimal aus und bildet folglich wenig Früchte.

Außerdem sind größere Schnitte laut Bundesnaturschutzgesetz ab März aufgrund der Brutzeit der Vögel nicht mehr erlaubt. Daher hakt man die Aufgabe bestenfalls an frostfreien, milden Tagen beispielsweise im Januar oder Februar ab. Leichter Winterfrost ist dabei in der Regel kein Problem, denn bei bis zu minus fünf Grad Celsius sollte es noch nicht zu Frostschäden kommen. Wichtig ist jedoch, dass es an dem Tag trocken ist.

Wie sieht ein Apfelbaum-Winterschnitt aus?

Mit dem Schnitt bringt oder hält man die Krone in Pyramidenform. Dafür wird sie so geschnitten, dass die Spitze oben schmal ist und nach unten breiter wird. Somit gewährleistet man ausreichend Licht auch an unteren Ästen. Dafür wird die Verlängerung vom Stamm am höchsten sowie gegebenenfalls drei bis vier Haupt- oder Leitäste stehengelassen.

Schritt‑für‑Schritt‑Anleitung für den Apfelbaum-Winterschnitt

1. Schritt: Vorbereitung: Sammle zunächst das benötigte Werkzeug zusammen. Gebraucht wird eine saubere und scharfe Astschere oder Säge, bestenfalls eine Leiter sowie Schutzkleidung (Handschuhe und gegebenenfalls eine Schutzbrille). 2. Schritt: Entferne nun alle kranken, beschädigten und toten Äste direkt an der Basis. 3. Schritt: Leit- und Seitentriebe formen: Der Leitast sollte als höchstes gerade nach oben zeigen. Die drei bis fünf Seitentriebe pro Leitast werden auf etwa zwei Drittel eingekürzt und gegebenenfalls heruntergebunden, um etwa waagerecht zu stehen. Für den Schnitt wird dicht über einer Knospe angesetzt, die nach außen zeigt. Konkurrierende Triebe werden entfernt. 4. Schritt: Dann werden störende, nach innen wachsende und kreuzende Äste abgeschnitten. Diese werden dicht am Stamm oder der Verzweigung abgeschnitten. Auch Wassertriebe (Wasserschosse), die senkrecht aus altem Holz austreiben, sollten entfernt werden.

Tipp: Alle zu verbleibenden Äste kann man vorher zur Hilfe mit Bändern markieren.

5. Schritt: Abschließend kann man große Wunden optional mit Verschlussmittel behandeln. Bei kleineren macht man dies heutzutage nicht mehr, da sich bei Feuchtigkeit unter der Schicht Pilze ansiedeln und verbreiten können. Bei einem Durchmesser von zehn Zentimetern kann man auch nur den Rand mit einem Wundverschlussmittel behandeln.

Der Wundverschluss nach einem Apfelbaum-Winterschnitt wird meist nur bei einem großen Durchmesser geraten. © 123RF/nehru

Übrigens: Je nach ihrer Länge kann man die Äste für eine Benjeshecke, als Rankhilfen oder Stützen verwenden oder kompostieren.