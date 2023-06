Rosen pflegen: Alles, was Du wissen musst

Was Du bei der Pflege von Rosen unbedingt beachten solltest, sowie sechs nützliche Tipps findest Du im Anschluss!

Sie braucht besonders viele Nährstoffe und lockere Erde, denn die Rose ist ein Tiefwurzler. Ihre Wurzeln reichen bis zu einem Meter in die Erde. Ideal ist ein lockerer, humusreicher Boden.

Am Ende sieht die Rose ein wenig klein und nicht grade prächtig aus, aber genau so soll es sein. Denn das sorgt dafür, dass die einzelnen Zweige gut durchtreiben und später genügend Platz haben.

2. Schritt: Den Schnitt am besten einen Zentimeter über der neuen Knospe setzten, dieser sollte leicht schräg sein.

Die Zwergrose schneidet man in der Regel gar nicht. Wer möchte, der kann für etwas mehr Luft sorgen und einzelne Zweige entfernen.

Die Kletterrose sollte in den ersten vier Jahren nicht geschnitten werden. Danach werden alle Äste abgeschnitten, die optisch störend sind. Hierbei sollte man nicht zögerlich vorgehen.

Die Edelrosen und Buschrosen schneidet man im Frühjahr, sobald der Frost vorbei ist. Dabei sollte man sich an dem Zeitraum von Mitte bis Ende Mai orientieren.

In den kalten Monaten sollte man darauf verzichten zu düngen, denn neu gebildete Triebe sind dünn und erfrieren über den Winter schnell.

Das erste Mal düngen sollte im Frühjahr in der gleichen Zeit wie der Rückschnitt erfolgen. Nachdem man den Boden von altem Laub und abgestorbenen Pflanzenteilen befreit hat, ist es gut, etwas frische Rosenerde unterzuheben. Dazu sollte man stickstoffhaltigen, organischen Dünger geben. Dieser hat eine Depotwirkung und gibt für eine lange Zeit wichtige Nährstoffe an den Boden ab.

Unkraut im Rasen: So beugst Du ohne Gift vor

Insektenfreundlicher Garten: So summt es in Deinen Beeten

Die Rose braucht viel Platz, denn Luftfeuchtigkeit verträgt sie gar nicht.

Kann die Pflanze nicht richtig trocknen entwickelt sie schnell Pilzkrankheiten wie Rosenrost, Mehltau oder Sternrußtau.

Man kann Pilzkrankheiten vorbeugen, indem man die Rose regelmäßig zurückschneidet und das Beet im Frühjahr mit frischen Mulch bedeckt. So bleibt es zwischen den Blättern immer luftig und alte Sporen, welche sich auf dem Boden befinden, können durch den Mulch nicht so schnell an die Pflanze gelangen. Außerdem sollte man beachten, die Rose immer nur von unten zu gießen.

Rosen, die bereits einen Pilzbefall hatten, sind in der Regel anfälliger und können auch vorsorglich behandelt werden. Wer allerdings eine Infektion bestmöglich vermeiden will, der entscheidet sich für eine robuste Rosenart.

Eine Auflistung von besonders robusten Rosenarten findest Du hier:

>>>Robuste Rosen für Anfänger.