Tomaten nachreifen lassen: Diese Tipps solltest Du kennen

Kann man Tomaten grün ernten und nachreifen lassen? Selbstverständlich. Was es dabei bei der Wahl des Ortes und der Temperatur zu beachten gilt, weiß dieser Garten Ratgeber.

Dank des Reifegases Ethylen reifen Tomaten auch bestens in der Küche, dem Keller oder im heimischen Wohnzimmer nach.

Zwar fehlt den Nachtschattengewächsen dort die tägliche Wärme der Sonne, was sich auch an dem weniger intensiven Geschmack zeigt. Doch zur Weiterverarbeitung eignen sich die nachgereiften Früchte allemal.

Der Sommer hat sich samt der warmen Temperaturen endgültig verabschiedet. Im Garten stehen noch Tomatenpflanzen, an denen grüne Tomaten hängen? Kein Grund zur Sorge.

Das Einwickeln in Papier hilft zwar dabei, lästige Fruchtfliegen von den grünen Tomaten fernzuhalten, für den Reifeprozess hat das jedoch keine Auswirkung.

Vorbereitend gilt es auf jeden Fall schadhafte und aufgeplatzte Tomaten auszusortieren, um einer Fäulnis der gesamten Ernte vorzubeugen. Anschließend werden die Früchte gewaschen und getrocknet. Der lang ausgesprochene Tipp, die grünen Früchte in Zeitungspapier einzuwickeln, gilt als nicht notwendig.

Reifen sie langsam in kühleren Gefilden nach, ist es möglich, sogar bis Weihnachten eigene Tomaten aus dem Garten zu naschen.

Bei größeren Mengen grüner Tomaten eignen sich Gemüsekisten, die mit einem Tuch ausgelegt und im Keller gelagert werden können. Die Tomaten sollten jedoch nicht in mehreren Schichten übereinander lagern, da alle ein bis zwei Tage geprüft werden muss, ob einzelne Früchte faulig sind.

Grüne Tomaten brauchen zum nachreifen kein Licht. Die sonnige Fensterbank ist also nicht der ideale Ort. Es ist nicht notwendig, sie einzeln extra dunkel in Zeitungspapier zu hüllen. Je nach Menge der Ernte werden sie in einer Etagere, einer Kiste oder auf einem Teller gelagert.



Wer über einen längeren Zeitraum eigene Tomaten genießen möchte, sollte sie in unterschiedlichen Räumen bzw. an Orten mit unterschiedlicher Raumtemperatur lagern.