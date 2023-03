Tomaten vorziehen - kräftige Pflanzen, reiche Ernte

Im Handel oder Baumarkt gibt es Anzucht-Sets für Tomaten , in dem alle nötigen Utensilien für die Tomaten-Anzucht (Töpfe aus Torf) enthalten sind. Aber Du kannst auch Deine Tomaten in Eierpappen vorziehen .

Diese Nachtschattengewächse benötigen viel Wasser , das ausschließlich an den Wurzelbereich gegossen wird. Eine Gießhilfe kann das Wasser gezielt an die Wurzel transportieren .

Du hast eine köstliche Tomatensorte gegessen und möchtest sie anbauen?

Dann schneide eine dieser reifen Tomaten in Scheiben und lege die Scheiben in einen Topf mit Anzuchterde. Gehe so vor, wie in der Anleitung fürs Vorziehen von Tomaten beschrieben.

Dauert es noch bis zum Aussaat-Zeitpunkt, kannst Du die Tomatensamen lagern.

Tomatensamen für Lagerung aufbereiten:

Schritt #1: Schneide die reife Tomate auf und schabe die Samen heraus.

Schritt #2: Lege das Fruchtfleisch in ein Wasserglas.

Schritt #3: Warte vier Tage, keimfähige Samen sinken zu Boden. Was oben schwimmt, wird aussortiert.

Schritt #4: Siebe die Samen aus und spüle sie im Sieb mit Wasser ab.

Schritt #5: Trockne sie etwa drei Wochen auf einem Küchenpapier und verwahre sie trocken und im Dunkeln bis zum Frühjahr auf.