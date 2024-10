Weinreben schneiden: für Anfänger sowie Profis kein Problem

Ähnliche Ratgeber findest Du übrigens in der Rubrik " Gartenpflege " .

TAG24 verrät daher, was Du für das richtige Schneiden von Weinreben wissen musst.

Für Anfänger ist der richtige Schnitt bei all den Ästen und Trieben aber nicht immer ersichtlich.

Die Früchte der Tafel- und Weinreben wachsen dabei nur an neuen Trieben. Wer sich jährlich süße Trauben wünscht, muss die Weinreben schneiden.

Weinbeeren hängen nicht wie umgangssprachlich bekannt als Traube am Weinstock, sondern botanisch gesehen an einer Rispe.

Der Hauptschnitt zur Verjüngung fällt in der Regel auf die Zeit kurz vor dem Frühling . An einem trockenen und frostfreien Tag werden die noch unbelaubten Triebe zurückgeschnitten. Generell eignet sich für diesen Rückschnitt aber die gesamte laubfreie Zeit von Herbst bis Spätwinter , sofern es trocken und frostfrei ist.

Welches altes Holz genau entfernt werden muss, damit ein Neuaustrieb und eine Fruchtbildung angeregt wird, und was Du für den Schnitt benötigst, erfährst Du nun.

Ohne Laub erkennt man den mehrjährigen, verholzten Stamm, aus dem in der Regel zwei bis drei Haupttriebe (Schenkel) wachsen. Von diesem gehen die jungen Triebe aus, die zuletzt die Früchte getragen haben. Im Folgejahr sind jedoch auch sie zu alt, um Früchte zu bilden.

Hilfreich sind außerdem Handschuhe sowie Pflanzendrehbinder, Weidenäste oder Ähnliches zur Befestigung der neuen Haupttriebe am Draht oder der Rankhilfe.

Bei dem Rebschnitt eines Weinstocks an einem Weinspalier oder Spannrahmen werden die waagerechten, mehrjährigen Haupttriebe so gekürzt , dass nur noch ein Teil mit je einem oder zwei kräftigen, senkrecht abgehenden einjährigen Trieben übrig bleibt.

Tipp: Gebraucht ist in der Regel jeweils nur ein Trieb, jedoch ist der zweite hilfreich, falls der erste beim Biegen abbricht. Ist das nicht der Fall, kann er im Nachhinein noch entfernt werden.

Dabei sollte dicht hinter dem Trieb oder Auge zum Schnitt angesetzt werden, sodass kein längerer Stummel zurückbleibt. Wird der Schnitt schräg gemacht, kann der Pflanzensaft zudem besser abfließen.

Der verbliebene einjährige Trieb wird nun vorsichtig umgebogen, um den Draht oder das jeweilige Rankgitter herumgewickelt und mit einem Bindematerial daran befestigt. Dieser Trieb stellt in der kommenden Saison den Haupttrieb dar, aus dem die neuen, dann fruchttragenden Äste austreiben.

Erkennbar sind diese an den Knospen (auch Augen genannt). Eine Vielzahl an Augen spricht für viele Äste, an denen wiederum viele Trauben gebildet werden. Je mehr Trauben wachsen, desto weniger süß sind sie.

Wer möglichst süße Trauben ernten will, sollte also die Zahl der Triebe reduzieren.