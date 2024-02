Sollte man seinen Winterschneeball schneiden?

Zudem sollte man die Pflanze nur an frostfreien Tagen schneiden.

Möchte man seinen Winterschneeball schneiden, sollte man das direkt nach der Blüte tun. Das ist in der Regel etwa im März - abhängig von der Blütezeit von November bis April, je nach Sorte.

Anfallen können diese leichten Schnitte bei alten, kranken, beschädigten oder störenden Trieben. Diese werden am Ansatz mit scharfem und sauberen Werkzeug entfernt, um neuen Trieben gegebenenfalls ein Austreiben zu ermöglichen.

Der Winterschneeball geht zwar über die Jahre in die Breite, kann aber auch im Kübel kultiviert werden.

Am besten geht es ihm an sonnigen bis absonnigen, halbschattigen Plätzen.

Am richtigen Standort ist der Strauch sehr pflegeleicht. Wurden die richtigen Bedingungen beim Einpflanzen bedacht, wird man wenig Aufwand haben. Abweichungen von diesen akzeptiert der Schneeball auch, jedoch wird so die Blütenbildung beeinträchtigt.

Hat man ihn im Frühjahr oder Herbst einmal richtig eingepflanzt, ist der Winterschneeball pflegeleicht. Allerdings ist er auch empfänglich für Blattläuse. Einen Befall erkennt man dabei an unansehnlichen bis verwelkten Blättern sowie einem Aussetzen der Blüte.

Am richtigen Standort sowie mit richtiger Bewässerung kann man die Gefahr jedoch reduzieren. Gegossen werden muss in der Regel allerdings nur in trockenen Sommern.

Auch ein Düngen ist nicht notwendig. Ausnahmen sind Pflanzen im Kübel, da die Nährstoffe im Topf begrenzt sind und die Pflanze daher von etwas Langzeitdünger profitieren könnte, oder wenn der Boden besonders mager ist. In diesem Fall kann im Frühjahr mit Kompost oder anderem organischen Dünger gedüngt werden.

Ein jährlicher Rückschnitt ist, wie gesagt, aufgrund einer wohlgeformten und ästhetischen Wuchsform nicht zwingend notwendig.