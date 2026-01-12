Gefährliche Last: Sollte man Schnee vom Dach entfernen?

Schnee vom Dach entfernen? Wichtig oder unnötig? TAG24 verrät, ob und wie Du handeln musst.

Leise rieselt der Schnee: Je nach Region kann es im Winter ganz schön weiß werden. Aus federleichten Flöckchen kann ganz schnell eine schwere Schneedecke entstehen. Bei hoher Last und ohne Ausblick auf ein Tauen sollte man daher Schnee vom Dach entfernen.

Um Unfälle und Schäden durch herabfallenden Schnee zu verhindern, sollte man Schnee vom Dach entfernen. © 123RF/sever180 Schneemassen auf Dächern sehen friedlich und idyllisch aus, können es aber in sich haben. Gerade älterer, nasser Schnee ist sehr schwer und kann Dächer überlasten. Neben Dachlawinen droht daher nicht nur Wasser durch Dachluken und Fensterrahmen in die Wohnung einzudringen, sondern auch eine Einsturzgefahr des Dachs durch das hohe Gewicht. Je flacher das Dach ist, desto mehr Schnee kann sich auf ihm ansammeln, der mit der Zeit schwer werden und das Dach instabil machen kann. Von steilen Dächern rutscht der Schnee dagegen eher hinunter. Bei großen Mengen sollte man also Schnee vom Dach räumen. Pflicht ist das nicht, allerdings haftet der Eigentümer bei eventuellen Unfällen und Schäden. Je nach Mietvertrag können auch Mieter dafür verantwortlich sein, Schnee von Dächern zu entfernen. Wie man vorgehen kann, um Schnee vom Dach zu entfernen, erfährst Du im Anschluss.

Wichtige Infos für Schnellleser: Um Schäden am Dach oder Unfälle durch herabfallenden Schnee zu vermeiden, sollte man große Schneemengen vom Dach räumen.

Schnee vom Dach entfernen kann man aus der Sicherheit des Hauses durch Dachluken, vom Boden aus, und mit der richtigen Ausrüstung direkt vom Dach.

Da die Arbeit auf dem vereisten und verschneiten Dach sehr gefährlich sein kann, sollte man die Tätigkeit Fachleuten überlassen.

Sollte man das Dach von Schnee befreien?

Bei der Frage, ob es ratsam ist, das Dach vom Schnee befreien, hilft oft schon ein Blick auf den Wetterbericht. Sind mildere Tage angekündigt, wird einem die Arbeit ohnehin abgenommen. Ist kein Ende von Schneefällen in Sicht oder bleiben die Temperaturen weiterhin niedrig, kann es sinnvoll sein, den Schnee vom Dach zu entfernen. Zum einen können herabfallender Schnee sowie Eiszapfen für Schäden oder Unfälle auf Autos, Gehwegen oder Straßen sorgen. Gleichzeitig können gefährliche Lasten von 100 Kilo das Dach belasten. Auch Photovoltaik-Anlagen werden unter dem Schnee begraben und sind für kurze Zeit nutzlos. Auf Flachdächern können sich besonders große Schneemassen ansammeln und Schäden entstehen. Schrägdächer sind dagegen nicht ganz so sehr in Gefahr, einzubrechen. Dennoch kann das Schneeräumen auf ihnen sinnvoll sein, denn ein kontrolliertes Abstürzen der Schneemengen ist besser als ein spontanes. Wie hoch die Schneedecke sein darf, hängt von der jeweiligen Schneelastzone und der Art des Schnees ab. Neuschnee ist in der Regel nicht besonders schwer, älterer Nassschnee dagegen schon und somit schneller gefährlich. Bei 30 Zentimeter Schnee lohnt es sich jedoch immer, die Schneemassen auf dem Dach zu reduzieren.

Dicke Schneeschichten sind ein Gefahrenpotenzial und hindern Photovoltaik-Anlagen bei ihrer Arbeit. © 123RF/rtbilder

Wie kann man Schnee vom Dach entfernen?

Abhängig von der Art und dem Material des Dachs sowie der eigenen Fähigkeiten und Verfassung eignen sich verschiedene Maßnahmen und Hilfsmittel oder -geräte, um das Dach von Schnee zu befreien. Generell sollte man jedoch immer auf die eigene Sicherheit achten und sichergehen, dass auch Passanten nicht gefährdet werden können.

Von innen Schnee vom Dach räumen

Wenn möglich, kann man bereits von innen versuchen, den Schnee vom Dach zu fegen. Aus Dachluken heraus lässt sich Schnee sicher vom Dach entfernen. Dabei sollte man von oben nach unten vorgehen, um nachrutschende Schneemassen zu vermeiden und Kontrolle zu behalten. Verwendet werden können, je nach Platz, Gummibesen, Rechen oder Schneeschieber.

Das Dach vom Boden aus von Schnee befreien

Hat man keine Fensterluken, ist der Schnee auf dem Dach am besten vom Boden draußen erreichbar. Mithilfe eines Schneerechens mit Teleskopstiel kann der Schnee vom Dach befördert werden. Auch Schneeschieber oder Gummibesen können verwendet werden. Die Nutzung einer Leiter sollte vermieden werden. Unter glatten, rutschigen Bedingungen ist die Gefahr zu groß, auf der schon sonst wackeligen und instabilen Leiter auszurutschen oder mit ihr umzukippen.

Mit Geräten wie Schneerechen kann man sicher vom Boden aus Schnee vom Dach entfernen. © 123rf/rjfiskness

Ist die Nutzung dennoch unausweichlich, sollte man mindestens zu zweit arbeiten, sodass eine Person die Leiter halten und stabilisieren kann. Wenn das Dach und die Fläche unter dem Dach es erlauben, kann man auch zu zweit versuchen, ein Seil von oben bis unten unter der Schneedecke entlangzuziehen, den Schnee zu lockern und ihn kontrolliert hinabrutschen zu lassen. Dabei sollte man jedoch aufpassen, so zu stehen, dass man nicht von der Schneemasse begraben werden kann.

Vom Dach aus Schnee beseitigen

Vermeiden sollte man es außerdem, das Dach selbst unter diesen Bedingungen zu betreten. Unter dem Schnee versteckte Eisflächen machen die Arbeit besonders gefährlich. Neben der Ausrutsch- und Sturzgefahr kann das Körpergewicht, zusätzlich zur schweren Last des Schnees, das Dach instabil werden lassen oder beschädigen. Wenn doch das Dach betreten werden muss, um den Schnee zu beseitigen, sollte man dies nicht alleine tun. Mit einer helfenden Person in der Nähe, der richtigen Ausstattung wie rutschfesten Schuhen und idealerweise einer Absicherung durch ein Seil kann man das Dach mit einer Schneeschaufel oder -wanne, oder einem Schneeschieber räumen. Dabei beginnt man von oben, sodass man durch herabrutschende Schneemengen nicht mit heruntergerissen wird.

Räumt man große Dächer mit geringer Neigung vom Dach aus, benötigt man Ausrüstung, wie einen Sicherheitsgurt. © 123RF/wpg77

Zudem kann man einige wenige Zentimeter Schnee liegenlassen, sodass das Dach dabei nicht beschädigt wird. Vor allem Photovoltaik-Anlagen sollten vorsichtig und ohne Geräte mit scharfen Kanten geräumt werden, sodass sie unbeschädigt bleiben. Wichtig ist außerdem, dass die Regenrinnen freigeräumt werden, sodass Schmelzwasser ablaufen und nicht wieder gefrieren kann. Während des Räumens sollte zudem darauf geachtet werden, dass die Schneelast gut verteilt ist und kein Haufen auf dem Dach entsteht, der dieses konzentriert belasten könnte. Um darunter liegende Straßen oder Gehwege vor Schneelawinen zu schützen, helfen Schneestoppnasen oder Schneefanggitter auf dem Dach.

Übrigens: Wasser sollte nicht verwendet werden, um das Dach von Schnee zu befreien. Dieses kann erneut gefrieren und für eine größere Last sorgen. Bei starken Temperaturunterschieden kann es auch zu Schäden an den Dachziegeln oder der Regenrinne führen.

Von Fachleuten Schnee vom Dach entfernen lassen

Die Arbeit auf dem glatten, eventuell sogar instabilen Dach kann sehr gefährlich sein. Wer sich als Laie nicht in der Lage fühlt, oder auch körperlich nicht fit ist, sollte diese Arbeit Fachleuten überlassen. Wenden kann man sich beispielsweise an Dachdecker sowie die Feuerwehr.

Hast Du Dich gefragt, wie Du den Schnee vom Dach kriegen sollst? Fachleute helfen. © 123RF/parilovv