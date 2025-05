Hundehaare gegen Marder: Hilft das wirklich?

Hundehaare gegen Marder? TAG24 erklärt, ob das Hausmittel als Marderabwehr funktioniert. © 123rf/Marcel Schauer

Steinmarder sind unter den Marderarten diejenigen, die in der Stadt am häufigsten auftreten und den größten Schaden verursachen. Die Tiere kriechen gern in Autos und zerbeißen dort oft die Kabel. Man kann sie jedoch auch auf Dachböden und in Scheuen finden.

Hat man einen Marder, dann entsteht nicht nur Schaden durch Bisse, sondern die Tiere schleppen tote Beutetiere an ihren Schlafplatz, ziehen Ungeziefer an, riechen unangenehm, sind nachtaktiv und stören somit den Schlaf.

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Marder fernzuhalten oder zu vertreiben. Von chemischen Mitteln bis hin zu natürlichen Hausmitteln ist für jeden das Passende dabei.

Recht weit verbreitet ist die Annahme, dass Hundehaare als natürliches Hausmittel gegen Marder wirken.

Prinzipiell ist es nicht falsch, Hundehaar bei der Marderabwehr einzusetzen, aber es funktioniert nicht immer, und der Effekt ist oft enttäuschend kurz.