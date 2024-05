Katzenstreu richtig entsorgen: Gehört es in die Biotonne?

In einem Katzenhaushalt ist es sehr wichtig, dass man das Katzenklo regelmäßig reinigt. Ist die Katzenstreu nicht wiederverwendbar, stellt sich die Frage, wohin damit. Wie man Katzenstreu am besten entsorgt, erklärt Dir TAG24.

Hat man das Katzenklo gereinigt, muss man die Streu im richtigen Müll entsorgen. © 123RF/olegopryshko

Die Auswahl an Katzenstreu ist groß. Die verschiedenen Produkte unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Beschaffenheit, ihres Materials, ihrer Saugfähigkeit und ihres Geruchs.

Es ist jedoch egal, ob man ein parfümiertes Klumpstreu oder saugstarke Hygiene-Pellets für das Katzenklo verwendet. Entsorgt werden sie fast alle in der gleichen Tonne.

Am besten entsorgt man Katzenstreu im Hausmüll bzw. in der Restmülltonne. Auch Urinklumpen und Kot gehören nicht in die Toilette, sondern in den Restmüll.

Es gibt aber auch bestimmte Katzenstreu, die man in der Biotonne entsorgen kann.