Wald, Restmüll oder Biotonne: Wo kann man alte Blumenerde entsorgen?

Will man Blumenerde trotzdem endgültig loswerden, muss man einiges beachten - in einigen Fällen kommt der Restmüll oder die Biotonne infrage. Und was ist mit dem Wald?

ABER: Selbst schadstofffreie Pflanzenerde darf nicht überall in den Restmüll geschmissen werden. Es gibt Gemeinden, in denen eine andere Form der Entsorgung vorgeschrieben wird. Mehr dazu im folgenden Abschnitt.

Wenn man alte Blumenerde entsorgen muss, ist die Restmülltonne in vielen Fällen die richtige Entscheidung. Das gilt vor allem für Privathaushalte, in denen kleine Mengen alter Pflanzenerde entsorgt werden sollen.

Mancherorts sollen kleine Mengen Blumenerde idealerweise nicht im Restmüll, sondern in der Biotonne entsorgt werden. Das ist z. B. in Berlin so. Ob das auch in der eigenen Wohngegend so ist, kann man in der Regel bei örtlichen Entsorgungsunternehmen oder der Gemeindeverwaltung in Erfahrung bringen.

Wer alte Blumenerde im Biomüll entsorgen will, muss sie vorher von Verunreinigungen befreien.

Sollten z. B. Scherben, Plastik, Tierkot oder Schädlinge in der Pflanzenerde sein, gehört sie nicht in die Biotonne, sondern in den Restmüll. Gleiches gilt, wenn die alte Erde voller Wurzeln und Pflanzenresten ist.