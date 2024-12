Altes Glas entsorgen: Darf man alles in den Altglascontainer werfen?

Wie man Glas entsorgen sollte, in welche Container blaues Glas gehört und ob Deckel separat entsorgt werden müssen, erfährst Du im Folgenden.

Ein Großteil der Glasproduktion in Deutschland ist durch Altglas möglich, das immer wieder recycelt werden kann. Für dieses Glasrecycling ist allerdings das sachgemäße Entsorgen wesentlich.

Die Gläser sollten dabei möglichst löffelrein sauber sein, also ausgekratzt sein und keine groben Reste mehr enthalten. Extra reinigen muss man sie vor der Entsorgung nicht.

Bei Altglas handelt es sich um Verpackungsglas, also Behälter wie Marmeladen- oder Konservengläser sowie Wein- und Ölflaschen. Diese werden im Altglascontainer entsorgt. Abhängig von der Glasfarbe gehören sie in den entsprechenden Container für Grün-, Weiß- oder Braunglas.

Glas, das weder weiß noch grün oder braun ist, wird also zusammen mit Grünglas entsorgt.

Auch ohne diesen kann man blaues Glas entsorgen. Dieses gehört nämlich - wie alle anderen Glasfarben ohne passenden Container - in den Behälter für Grünglas.

Wenn möglich, sollte man also den Deckel entfernen und Altglas ohne diesen entsorgen.

Dabei wird jedoch eine Menge Energie verbraucht, die gespart werden kann, indem man den Deckel vor dem Entsorgen entfernt und ihn separat entsorgt - in der Regel in der gelben Tonne.

Ein verschließbares Behälterglas darf samt Deckel in den Altglascontainer geworfen werden. Glasaufbereitungsanlagen sind in der Lage, das Material zu sortieren, sodass Fremdstoffe herausgefiltert werden.

Große Gegenstände oder Mengen werden zum Wertstoffhof gebracht. Will man kleine Objekte wie Trinkgläser entsorgen, kann man sie häufig in die Restmülltonne werfen.

Trinkgläser und andere Alltagsgegenstände aus Glas, Porzellan und Keramik gehören nicht in den Altglascontainer. Dazu zählen unter anderem:

Um sich an gesetzliche Ruhezeiten zu halten, sollte man gewisse Einwurfzeiten für Glas beachten. An Werktagen - von Montag bis Samstag - ist die Entsorgung von Altglas in der Regel zwischen 7 und 20 Uhr erlaubt.

An Containern selbst findet man häufig genaue Informationen zu erlaubten Zeiten.