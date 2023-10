Pizzakarton entsorgen: Kommt er in die blaue oder schwarze Tonne?

Pizzakartons sind doch aus Pappe, also kommen sie immer in die blaue Mülltonne, oder? Mitnichten! Wer einen Pizzakarton entsorgen will, darf ihn nur unter bestimmten Bedingungen in die Papiertonne werfen.

Müssen sie in die blaue Mülltonne oder doch in den schwarzen Abfall-Container für Restmüll?

Pizzareste sollten weder in der blauen noch in der schwarzen Tonne landen. Sie gehören in den Bio-Müll. Bevor man seinen Pizzakarton entsorgen kann, sollte man die Reste also so gut wie möglich abkratzen - auch Käsekrusten und Soßenkleckse.

Generell gilt: Umso sauberer ein Pizzakarton ist, desto eher darf er in der blauen Tonne landen, um recycelt zu werden.