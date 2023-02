Tapeten entsorgen: Wohin mit alten Tapeten und Rollresten?

Ob Ausbesserungen an einer schadhaften Stelle oder die Renovierung eines ganzen Raumes - ist die Arbeit getan, stellt sich die Frage: Wohin mit den Tapetenresten? Hier erfahrt Ihr, wie und wo man Tapeten entsorgen darf.

Schließlich belastet eine nachlässige Mülltrennung die Umwelt und unsere Erde. Um effektiv recyceln zu können und an Ressourcen zu sparen, ist die korrekte Entsorgung von Sondermüll essenziell - und das ist gar nicht so schwer.

Warum das so ist und in welchen Fällen eine Ausnahme gilt, verrät Euch dieser Ratgeber.

Das Thema Mülltrennung macht natürlich auch vor Tapeten keinen Halt. Für die meisten Tapetenreste gilt das Gleiche: Sie müssen in der Restmülltonne entsorgt werden.

Eine Renovierung steht an und die Tapeten müssen von der Wand - dabei fallen mal kleinere und mal größere Mengen Tapeten-Müll an.

Tapeten-Müll fällt nicht alle Tage an und könnte auch wegen der Farb- und Kleisterreste Fragen aufwerfen. Warum dürfen Tapetenreste nicht in den Papiermüll und in welchem Fall gilt eine Ausnahme?