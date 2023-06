Wohin mit dem alten Toaster? Entsorgen auf die leichte Art

Wie soll man den alten Toaster entsorgen? Der beliebte Haushaltshelfer für geröstetes Brot leistet oft jahre- oder sogar jahrzehntelang treue Dienste. Kein Wunder also, dass Fragen aufkommen, wenn er doch mal den Geist aufgibt.

Darüber hinaus kann man den ausgedienten Haushaltshelfer auf Online-Verkaufsplattformen anbieten. So lassen sich eventuell noch ein paar Euro einnehmen, zumal man ihn dann abholen lassen kann.

Stattdessen kann man ihn an soziale Einrichtungen in der Nähe spenden oder im Bekanntenkreis nach möglichen Abnehmern fragen. Womöglich freut sich der ein oder andere Kumpel über den Röster.

Wie genau man das alte Küchengerät loswerden kann, hängt in erster Linie von der Funktionstüchtigkeit ab. Denn wer einen Toaster entsorgen will, der noch funktioniert, muss ihn nicht gleich wegwerfen.

Über den normalen Hausmüll darf ein aussortierter Toaster nicht weggeschmissen werden! Was genau bei den stattdessen erlaubten Methoden beachtet werden muss, erfahrt Ihr im Folgenden.

Man kann seinen Toaster entsorgen, indem man ihn im Elektrofachgeschäft oder an einem Recyclinghof abgibt. Alternativ kann man ihn ebenso im Zuge einer Sperrmüll-Abholung loswerden.

Übrigens kann das Gesetz ebenso andere Geschäfte wie z. B. Discounter in die Pflicht nehmen. Ab einer Ladenfläche von 800 Quadratmetern müssen sie den alten Toaster entgegennehmen, sofern dort regelmäßig Elektrogeräte verkauft werden.

Bei Toastern, die eine längere Kante als 25 Zentimeter haben, muss man auf Kulanz hoffen. Allerdings wird für die Annahme in diesen Fällen oft der Kauf eines neuen Gerätes als Bedingung genannt.

Das gilt auch dann, wenn man gar nichts in diesem Geschäft kauft. Und keine Sorge: Der kaputte Röster muss nicht mal in diesem Laden gekauft worden sein.

Tipp: Am besten informiert man sich bei nahe gelegenen Geschäften vorab, ob die Abgabe eines Toasters problemlos möglich ist.

Elektroschrott entsorgen: Wohin mit Bügeleisen, Föhn, TV & Co.?

Je nachdem, wie weit der nächste Recyclinghof entfernt ist, kann man den früheren Küchenhelfer sogar zu Fuß oder per Fahrrad wegbringen.

Wenn der Toaster hinüber ist und Platz für einen neuen machen soll, sollte man nach Wertstoffhöfen Ausschau halten. Mitarbeiter vor Ort helfen in der Regel dabei, den aussortierten Röster an der richtigen Stelle zu entsorgen.

Will man seinen nicht mehr gebrauchten Toaster am liebsten nicht selbst wegbringen, kann man ihn stattdessen abholen lassen. In vielen Städten können private Haushalte einmal im Jahr kostenlos Sperrmüll abholen lassen - eine perfekte Gelegenheit, den kaputten Brotröster loszuwerden.

Allerdings kommt nicht jeder in den Genuss der kostenlosen Abholung. Berliner müssen z. B. zahlen, wenn sie ihren Sperrmüll abholen lassen möchten.

Damit sich das wenigstens lohnt, müsste man schon deutlich mehr Elektroschrott entsorgen als einen einzigen Toaster.