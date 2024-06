Schmutzige Klamotten nach der Wäsche? So wirst Du Fettläuse los

Man will die frisch gewaschene Wäsche aus der Maschine holen und aufhängen und dann fallen einem kleine, ölige Flecke oder Kügelchen auf. Wo kommen die denn plötzlich her?

Glücklicherweise sind Fettläuse keine Tiere. Bei den Flecken, die an Schmiere erinnern, und den gelben oder grauen Kügelchen handelt es sich stattdessen um Seifen- sowie Fettreste. Sie können von der Haut stammen oder aber aus Küchenfett sowie Rückstände von Cremes oder Kalk bestehen.

Das alles sammelt sich in der Waschmaschine an. Ist die Waschlauge nicht konzentriert genug, um die Fette zu lösen und zu beseitigen, sammeln sich Rückstände an Fasern der Kleidung an.

Bei empfindlicher Haut können sie manchmal Hautreizungen oder allergische Reaktionen auslösen oder aber sie können zu müffeln beginnen.

Ansonsten sind Fettläuse nur lästig und ärgerlich, aber nicht gefährlich.