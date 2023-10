Kettenschmiere aus Kleidung entfernen: 7 Hausmittel, die helfen

Wie man Kettenschmiere aus Kleidung entfernen kann, ist vor allem für Radfahrer interessant. Sind solche Flecken erstmal eingetrocknet, sitzen sie oft hartnäckig an der Kleidung fest. Doch kein Grund zur Verzweiflung: Es gibt gute Hausmittel, mit denen man Kettenschmiere beseitigen kann.

Wenn man Kettenschmiere aus Kleidung entfernen will, gibt es verschiedene Möglichkeiten dazu. Wie genau man dabei vorgehen sollte und welche Mittel sich eignen, verrät TAG24.

Besonders ärgerlich ist es, wenn derartige Ölflecken ausgerechnet die heiß geliebte Jeans oder den gerade erst gekauften Pullover verschmutzen. Wie geht man dann am besten vor?

Radfahrer kennen das Problem: Beim Fahrradfahren oder beim Ölen der Kette streift man versehentlich gegen das Rad und schon haftet die schwarze Kettenschmiere an der Kleidung.

Kettenschmiere besteht aus emulgierter Seife, Pflanzen- und Erdöl. Sie hat eine wasserabweisende Funktion, verhindert Rost und sorgt für eine geschmeidige Verzahnung von Kettengliedern und Zahnrädern.

Sickert die zähflüssige Konsistenz in Textilien, so haftet sie stark an der Kleidung. Daher sollte man mit der Reinigung solcher Flecken nicht allzu lange warten.