Hartnäckige Tomatenflecken zu entfernen, klappt mit diesen Hausmitteln

Wie Du die Beweise Deiner Tollpatschigkeit oder Ungeschicktheit beim Essen schnell verschwinden lässt, und sogar getrocknete Tomatenflecken entfernen kannst, erfährst Du in diesem Artikel von TAG24.

Für die orangen bis roten Flecken sind die Farbstoffe Beta-Carotin und Lycopin verantwortlich. Sie sind nicht löslich in Wasser und Ethanol, dafür jedoch fettlöslich und empfindlich gegenüber UV-Strahlung und Hitze.

Die Spaghetti winden sich um die Gabel, kleine Tröpfchen Soße spritzen in alle Richtungen. Das passiert wahrscheinlich häufiger als einem bewusst ist oder man zugeben mag. Auch beim Biss in eine knackige Tomate landet schnell mal ein Tropfen, wo er nicht landen sollte - häufig auch noch ausgerechnet auf leuchtend weißen Klamotten.

Die folgenden Hinweise sollten also beachtet werden, ganz egal, um was für einen Fleck es sich handelt:

Textilien mit Flecken frischer Tomaten können daher warm oder heiß gewaschen werden, denn der Farbstoff ist hitzelöslich. Solche mit Soßenflecken müssen zuerst mit kaltem Wasser vorbehandelt werden, bevor sie heiß gewaschen werden können, um den Zucker zu entfernen, der in warmem Wasser karamellisieren und verklumpen würde, und sich noch stärker festsetzen könnte.

Wenn Du Tomatenflecken aus Kleidung entfernen willst, gibt es vorher einiges zu bedenken, denn Tomatenfleck ist nicht gleich Tomatenfleck . Stammt der Fleck von einer frischen, rohen Tomate, ist der Fleck etwas einfacher zu entfernen als beispielsweise verarbeitet in einer Soße. Zum einen enthalten rohe Tomaten weniger Farbstoff Lycopin als Soßen, zum anderen enthalten sie keine Bestandteile wie Fett und Zucker, was bei Soßenflecken beides zusätzlich entfernt werden muss.

Auch wie lange sich der Fleck schon in den Fasern festsetzt, spielt eine Rolle, denn frische Flecken sind in der Regel einfacher zu entfernen, also schon länger festsitzende. Zur Reinigung sind natürlich eine Reihe chemischer Reiniger erhältlich, die man nacheinander ausprobieren kann. Diese belasten jedoch zum einen die Umwelt, andererseits hat man den passenden vielleicht nicht im Haus.

Daher gibt es einige Hausmittel, die schonender für Natur und Umwelt sind, und die man häufiger vorrätig hat. Wie effektiv sie sind und wie sie verwendet werden, schauen wir uns nun in diesem und dem nächsten Abschnitt an.