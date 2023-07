Wasserflecken entfernen: So rettet man Holz, Leder, Teppich und mehr

Achtung: Kalklöser greifen auch den Naturstein an und dürfen daher nicht verwendet werden, um Wasserflecken zu entfernen! Wichtig ist außerdem, dass die Mittel zunächst an einer unauffälligen Stelle getestet werden, um zu prüfen, wie das Naturmaterial reagiert.

Wasserflecken am Fenster oder auch an gläsernen Duschkabinen sehen immer schmutzig aus. Handelsübliche Glasreiniger sind in der Regel so konzipiert, dass sich diese Kalkablagerungen einfach entfernen lassen. Ist jedoch einmal kein Glasreiniger zur Hand oder sind die Flecken hartnäckiger, gibt es verschiedene andere Methoden, um Wasserflecken zu entfernen.