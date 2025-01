Wäsche riecht nach dem Trockner nicht frisch? Diese Tipps solltest Du kennen!

Für frischen Duft aus dem Trockner sorgen zwar Trockner-Tücher. Doch diese kosten viel Geld und erzeugen vermeidbaren Müll. Was Du tun kannst, wenn Deine Wäsche nach dem Trockner nicht mehr frisch riecht, erfährst Du hier.

Tipp: Ein möglicher Grund für den unfrischen Duft könnte sein, dass die Wäsche von Anfang an nicht gründlich genug gewaschen wurde. Wenn deine Wäsche bereits vor dem Trocknen einen unangenehmen Geruch hat, solltest du deinen Waschvorgang überprüfen. Wäsche richtig zu waschen ist der erste wichtige Schritt, um unerwünschte Gerüche zu vermeiden.

Zu hohe Trocknertemperaturen können dazu führen, dass die Duftstoffe aus dem Weichspüler schneller verfliegen. Besonders empfindliche Textilien wie (Seide, Polyester, Nylon) nehmen den Duft oft nicht nachhaltig auf, was zu einem weniger angenehmen Geruch nach dem Trocknen führt.

Trocknertücher sind zwar in Drogerien erhältlich, doch sie lassen sich auch ganz einfach mit wenigen Materialien selber machen.

Lege den Lappen oder Schwamm in einen kleinen Behälter und gib zwei Kappen Weichspüler darauf. Vor dem Einsatz im Trockner solltest Du sie kurz auswringen, damit keine überschüssige Flüssigkeit herausfließt.

Zusätzlich kann Lavendel, als natürlicher Duftstoff, auch Insekten wie Spinnen und Motten fernhalten. So wird deine Wäsche nicht nur frisch, sondern bleibt auch vor Ungeziefer geschützt.

Es muss nicht immer Weichspüler sein, mit dem Trocknertücher oder Trocknerbälle behandelt werden. Ätherische Öle bieten eine natürliche und vielseitige Alternative, die viele Vorteile mit sich bringt. So hat man die vollständige Kontrolle über die Inhaltsstoffe und kann bewusst auf natürliche, naturreine Stoffe setzen, ohne synthetische Zusätze.

Bevor die Wäsche in den Trockner kommt, sollte sichergestellt werden, dass der muffige Geruch nicht schon beim Waschen entsteht. Wenn die Wäsche bereits aus der Waschmaschine unangenehm riecht, könnte es an einem Problem mit der Waschmaschine liegen. In diesem Fall lohnt es sich, einen Blick auf die Gründe zu werfen, warum die Waschmaschine stinken könnte.

Auch der Trockner selbst könnte schuld an unangenehmen Gerüchen sein. Wenn der Trockner stinkt, kann das den Frischeduft der Wäsche beeinträchtigen. Es lohnt sich, auch hier Abhilfe zu schaffen, um die Wäsche optimal zu pflegen.