Bakterien und Pilze? Das kann man tun, wenn Handtücher stinken

Wenn Handtücher stinken, obwohl sie gewaschen aus der Maschine kommen, muss man handeln! ✓Ursachen und ✓Lösungen ➤ jetzt auf TAG24.

Von Nele Fischer

Man erwartet frische und wohlduftende Wäsche, aber stattdessen wird man beim Öffnen der Waschmaschine überrascht und die Handtücher stinken. Wie kann das sein und wie kann man das ändern? Ähnliche Ratgeber findest Du übrigens unter: Geruchsbekämpfung.

Warum stinken Handtücher sogar frisch gewaschen? © 123rf/andreypopov Handtücher, die unangenehm riechen, machen keinen besonders vertrauenerweckenden Eindruck, für etwas, mit dem man sich nach dem Duschen abtrocknen möchte. Ob in Benutzung oder direkt nach dem Waschen - wenn Handtücher schnell stinken, ist das sehr frustrierend und der Geruch ohne die richtigen Maßnahmen hartnäckig. So ein Gestank wird in der Regel durch Keime verursacht. Vor allem eine feuchte und warme Umgebung ist perfekter Lebensraum für Bakterien und Pilze. Dort vermehren sie sich sehr schnell, sofern sie nicht durch zu hohe Temperaturen abgetötet werden. Geruchsbekämpfung Wäsche riecht nach dem Trockner nicht frisch? Diese Tipps solltest Du kennen! Und ja, auch frisch gewaschene Körper übertragen Keime beim Abtrocknen. Insbesondere Hand- und Badetücher mit höherem Polyesteranteil sind häufig von Müffeln betroffen. Man muss sie deswegen aber nicht entsorgen. Was man tun kann, wenn Handtücher stinken, steht im Folgenden.

Warum stinken Handtücher plötzlich?

Für den unangenehmen Geruch sind entweder Keime in Hand- und Badetücher oder in der Waschmaschine verantwortlich. Will man üble Gerüche loswerden und vermeiden, muss man erst mal die genaue Ursache klären.

Keimige Handtücher

Handtücher können sogar oft stinken, ohne offensichtlich schmutzig zu sein. Für Gerüche verantwortliche Keime und Pilze können sich allerdings auch durch Stockflecken äußern. Fehler beim Waschen Siedeln sich Keime selbst in gewaschenen Handtüchern an, kann das beispielsweise an Fehlern beim Waschen liegen. Insbesondere, wenn Kochwäsche nicht heiß genug gewaschen oder die Maschine überladen wurde, werden Bakterien und Schimmelpilze nicht abgetötet. Stattdessen vermehren sie sich und sorgen für Mief.

Handtücher stinken trotz 60-Grad-Wäsche? Vermutlich konnten sie nicht richtig trocknen. © 123RF/doucefleur

Feuchte Handtücher Auch wenn man Handtücher nicht vollständig trocknen lässt und sie dann klamm oder feucht im Regal landen, herrschen optimale Bedingungen für Keime. Das Gleiche gilt nach dem Abtrocknen im Anschluss an die Dusche. Wird das Handtuch feucht in den Wäschekorb geworfen, in dem es bis zur nächsten Wäsche liegt, schreit man förmlich nach Keimen.

Muffige Waschmaschine

Die Handtücher stinken nach dem Waschen? Einen Hinweis zur Ursache der miefenden Handtücher erhält man, wenn auch die Waschmaschine stinkt. In dem Fall sollte man die Waschmaschine reinigen. Im Inneren können sich Rückstände von Dreck, Waschmittel und Fussel absetzen. Außerdem kann eine Maschine von Schimmel, Stockflecken und Bakterien betroffen sein, die abgetötet werden müssen. Auf Gummidichtung, Flusensieb und Waschmittelschublade sollte man besonderes Augenmerk legen.

Sammeln sich Keime in Gummidichtungen, können gewaschene Handtücher stinken. © 123RF/realiia

So wird man unangenehmen Geruch stinkender Handtücher los

Wenn Handtücher stinken, kommt man nicht darum herum, sie erneut zu waschen. Das passiert bei 60 Grad, wenn möglich mit einem bleichmittelhaltigen Waschmittel. Natron Um den Geruch zu neutralisieren, kann ein Esslöffel Natron zum Waschmittel in die Waschmittelkammer gegeben werden. Essig Auch ein Teelöffel Essig vor dem letzten Spülgang hat eine geruchshemmende Wirkung. Zitronensäure Bei weißen Handtüchern kann man Zitronensäure verwenden. Diese drei Hausmittel helfen übrigens auch dabei, harte Handtücher wieder weich zu bekommen. Anschließend sollte man sie luftig und mit Abstand zum Trocknen aufhängen.

Natron ist ein Hausmittel gegen stinkende Handtücher. © 123RF/kukota

Kann man müffelnden Handtüchern vorbeugen?

Um zu verhindern, dass sie müffeln, muss man Handtücher richtig waschen und das regelmäßig. Danach sollten sie nicht lange in der Waschtrommel liegen, sondern möglichst bald zum Trocknen aufgehängt werden.