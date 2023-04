Helfen Zahnpasta, Nagellack und Co. gegen Kratzer im Glas? Tipps & Tricks

Kratzer kann man aus Glas herauspolieren - wenn sie nicht zu tief sind. © 123RF/Andriy Popov

Kratzer selbst entfernen - wie soll das gehen?

Die Atome in Glas liegen in ungeordneter Struktur vor und sind nur mit den nächsten Nachbarn in stabilen Mustern verbunden. Sie sind außerdem nicht sehr dicht gepackt, Glas weist damit insgesamt eine geringere Dichte auf als zum Beispiel Kristall.

Deshalb wird Glas auch metastabil genannt und kann erfolgreich per Hand poliert werden, während ein Kristall wie Diamant nur mit Diamanten geschliffen und auch nur mit diamantenbesetzten Tüchern poliert werden kann.



Beim Polieren wird eine ganz feine Schicht der Atome abgetragen, was die Oberfläche bei leichten Kratzern wieder gleichmäßig glatt macht. Wie das geht, welche Tricks helfen und welche Hausmittel geeignet sind, erfährst Du im Folgenden.

