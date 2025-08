Wie oft sollte man staubsaugen? Perfekte Häufigkeit für jeden Haushalt

Diese können nicht nur unangenehm aussehen, sondern sich durch Aufwirbeln beim Gehen in der Raumluft verteilen und damit die Luftqualität belasten. Das kann wiederum gesundheitliche Beschwerden wie Atemwegserkrankungen oder Allergien verursachen.

Auch wenn die Wohnung oberflächlich sauber wirkt, sammeln sich in Teppichen, auf Böden und Polstermöbeln täglich Hausstaub, Pollen, Tierhaare, Hautschuppen und sonstige Schmutzteilchen an.

In einem kleinen Haushalt ohne Tiere reicht es meist aus, einmal pro Woche gründlich zu saugen. Vor allem viel genutzte Bereiche wie Wohnzimmer, Flur oder Schlafzimmer sollten beachtet werden.

Kinder bringen oft Schmutz, Krümel, Sand und anderen Dreck mit in die Wohnung. Um Hygiene und Ordnung zu gewährleisten, empfiehlt sich für Familien mit Kindern daher ein häufigeres Saugen, vor allem in viel genutzten Zimmern wie Küche und Kinderzimmer.

Tierhaare, Pfotenabdrücke und Staub machen regelmäßiges Saugen in einem Haushalt mit Tieren unerlässlich. Besonders während der Zeit des Fellwechsels sollte man täglich staubsaugen. So hält man Tierhaare und Allergene besser unter Kontrolle.

Muffige und fleckige Auflagen? So lassen sich Gartenpolster reinigen

Ledersofa reinigen: So werden Ledermöbel schonend wieder sauber

Vinylboden reinigen: Sauber und glänzend – so gelingt's

In Teppichböden setzt sich Staub tief in die Fasern ab, weshalb häufigeres Saugen ratsam ist.

Immer erst den Staub von Oberflächen entfernen. So können aufgewirbelte oder herabgefallene Schmutzpartikel direkt beim anschließenden Saugen mit aufgenommen werden.

Vor allem bei Teppichen sollte man immer in zwei Richtungen saugen. Dadurch wird mehr Schmutz vom Staubsauger aufgenommen.

#3 - In mehrere Richtungen saugen

Idealerweise beginnt man in den am stärksten verschmutzten Räumen. Das sind häufig Badezimmer (herumliegende Haare), Küche (Krümel und Fettrückstände) und Flur (Straßenschmutz). Anschließend können Wohn-, Schlaf- und Kinder- bzw. Gästezimmer gesaugt werden.

#2 - Räume in sinnvoller Reihenfolge reinigen

oft günstiger in der Anschaffung

Zusätzlich bietet sich Zubehör wie Fugendüsen (für Ecken und Sockelleisten), Polsterdüsen (für Sofas und Matratzen), spezielle Tierhaarbürsten (für Haustierbesitzer) sowie HEPA-Filter (für Allergiker) an.

Idealerweise saugt man morgens oder nachmittags, wenn die Lichtverhältnisse gut sind. Spätes Saugen in Mehrfamilienhäusern sollte wegen der Lärmbelästigung vermieden werden.

Mit einem Baby im Haushalt sollte man mindestens dreimal pro Woche staubsaugen, um die Luftqualität hoch zu halten. Babys verbringen viel Zeit am Boden, daher ist Sauberkeit besonders wichtig.

Grundsätzlich ist es nicht verboten, sonntags Staub zu saugen. Allerdings sollte man auf Nachbarn und Anwohner Rücksicht nehmen und Ruhezeiten während des Mittags und der Nacht einhalten. In dieser Zeit sollten Geräusche die Zimmerlautstärke nicht überschreiten.

Fazit

Wie oft man wirklich staubsaugen sollte, lässt sich nicht pauschal beantworten. Stattdessen hängt es vom jeweiligen Haushaltstyp und ganz persönlichen Bedürfnissen ab.

So oder so: Man sollte mindestens einmal pro Woche staubsaugen. Ist viel Betrieb in einer Wohnung - zum Beispiel durch Kinder oder Tiere - empfiehlt es sich, öfter zu saugen, teilweise sogar täglich.