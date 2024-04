Klebereste entfernen: So bekommst Du Kleber wieder weg

Klebereste am Fenster, an der Holztür oder auf der Kleidung sind unschöne Flecken, an denen Schmutz leider wunderbar haften bleibt. Glücklicherweise kann man die Rückstände des Klebstoffs ganz einfach mit Hausmitteln entfernen.

