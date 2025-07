Achtung vor dem Lifehack: Kann man einen Schulranzen im Geschirrspüler reinigen?

Ob man Schulranzen in Spülmaschine oder Waschmaschine reinigen darf? © Bildmontage: 123RF/liudmilachernetska, dpa/Daniel Karmann

Über Monate hinweg sammeln sich fast unbemerkt Fussel, Krümel und Späne vom Anspitzer in den Ecken und Nähten. Reste vom Schulbrot und ausgelaufene Getränke sorgen für Gerüche und klebrige Rückstände, achtlos verstaute Stifte für Tintenflecken. Auch von Regen und Pfützenwasser bleiben Schulranzen nicht verschont.

Dass Tornister gelegentlich eine Reinigung nötig haben, ist außer Frage. Sie dient neben der Hygiene und Gesundheit auch der Optik und Langlebigkeit.

Am besten ist es, einen Schulranzen zu reinigen, sobald die Ferien beginnen. So ist er ohne Stress zum Schulstart bereit und vergessene Schulbrote werden rechtzeitig gefunden.

Die Waschmaschine ist in der Regel zu klein für die Reinigung und wegen hoher Schleuderzahlen ohnehin ungeeignet. Auf Social Media und in Haushaltsforen kursiert ein scheinbar genialer Trick: Man soll einen Schulranzen stattdessen in der Spülmaschine reinigen können.

Funktioniert das oder kann das schädlich sein? Wie genau könnte man einen Schulranzen im Geschirrspüler reinigen? Und gibt es Alternativen?