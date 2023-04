Diese Hausmittel reinigen die Spülmaschine einfach und effektiv

Selbst wenn er nach dem Verbauen in der Küche in der Regel jahrelang vernünftige Arbeit leistet und einem das mühselige Abwaschen erspart, muss er zwischendurch gesäubert werden.

Wenn die Spülmaschine stinkt, sind meistens Speisereste in Grob- und Feinsieb dafür verantwortlich, also raus damit! Würde der untere Sprüharm beim Herausnehmen des Siebes stören, dann lässt man ihn noch außerhalb der Spülmaschine. Das Sieb-Reinigen hat in diesem Moment Priorität und das klappt am besten mit der folgenden Schritt-für-Schritt-Anleitung.