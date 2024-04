Beschichtete Pfannen und Co.: Welche Pfanne darf in die Spülmaschine?

Hast Du Dich auch schon mal gefragt, ob es besser ist eine Pfanne in der Spülmaschine oder per Hand zu reinigen? Gehen Bratpfannen im Geschirrspüler womöglich kaputt?

Was man bei beschichteten Pfannen, Exemplaren aus Edelstahl oder anderen Pfannenarten in Bezug auf die Reinigung in der Spülmaschine beachten und wissen sollte, erklärt TAG24.

Beschichtete Pfannen sollten nicht in der Spülmaschine gereinigt werden, weil sich ihre Antihaftbeschichtung dabei durch die starken Reinigungsmittel ablösen kann. Sobald diese Beschichtung nachlässt, brennt Essen beim Braten schneller an. Zudem verkürzt sich dadurch die generelle Lebensdauer einer Bratpfanne.

Edelstahlpfannen kann man in der Spülmaschine reinigen lassen. Denn sie haben in der Regel keine Antihaftbeschichtung, die während eines Spülgangs abgehen würde.

Pfannen kann man mit dem richtigen Timing einfach und schonend per Hand abwaschen. Deswegen ist ein Gang in den Geschirrspüler meistens gar nicht notwendig. Man muss also vor allem bei beschichteten Pfannen nicht riskieren, dass ihre Beschichtung in der Geschirrspülmaschine kaputtgeht.

Egal ob die liebste Pfanne von Teflon, WMF, Fissler, Tefal oder einer anderen Marke ist - man geht auf Nummer sicher, wenn man die Pfanne nicht in der Spülmaschine, sondern per Hand reinigt.

Auch wenn bei beschichteten Pfannen besondere Vorsicht gilt, sollte man selbst nicht antihaftbeschichtete Exemplare keinesfalls unbedacht in den Spüler packen.