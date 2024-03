Teppichkäfer befallen Teppich, Kleidung und Co.? So kannst Du sie bekämpfen

Vielleicht hast Du schon den einen oder anderen Käfer dieser Art in der Wohnung gefunden. Oder Dir sind bereits Löcher in Pullovern und anderen Textilien aufgefallen. Dann kann es sein, dass Du Teppichkäfer bekämpfen musst, und zwar möglichst schnell.

Diese Larven zerfressen bestimmte Kleidungsstoffe, Teppiche, Matratzen und Bettwäsche. In dünnen Stoffen findet man dann häufig Fraßlöcher, Teppiche und Felle sehen aus wie abrasiert. Abgesehen von den verursachten Schäden kann auch die Bekämpfung Zeit und Geld kosten.

Sie ernähren sich von Chitin, also toten Insekten, sowie Keratin, dem Protein in Haaren, Hautschuppen, Fingernägeln, aber auch Federn, Seide und Schafwolle.

Bei Löchern in Shirts und Pullis denkt man sicher schnell an Kleidermotten . Jedoch muss es sich nicht unbedingt um diese handeln. Ist auch oder vor allem der Wollteppich betroffen, gibt es einen ganz anderen Verdacht: Teppichkäfer.

3. Pheromonfalle: Zudem kann eine Pheromonfalle verwendet werden. Sie ahmt den Geruch von weiblichen Tieren nach, zieht somit männliche Tiere an, die an der Falle kleben bleiben und absterben. Obwohl damit immerhin eine Vermehrung verhindert werden kann, eignen sich die Fallen nicht als alleinige Lösung. Zumal es einige Wochen dauern kann, bis eine positive Wirkung eintritt.

4. Lagerpiraten: Eine natürliche und effektive Maßnahme ist es, Lagerpiraten auszusetzen. Dabei handelt es sich um kleine Fressfeinde, die Teppichkäfer auch an schlecht erreichbaren Stellen bekämpfen. Nach einigen Wochen sterben die Nützlinge ab.

In der Wohnung oder im Kleiderschrank kann man die Käfer mit Duftsäckchen abschrecken. Lavendel und Zedernholz sind z. B. Gerüche, die sie gar nicht mögen.

Ein Fliegengitter kann von Anfang an verhindern, dass sich Teppichkäfer in die Wohnung verirren und sich dort einnisten.

Selten genutzte Textilien wie Klamotten können beispielsweise in Plastikboxen verstaut werden. Anders als durch Pappe und Papier können sich die Larven der Teppichkäfer durch diese nicht hindurch beißen.

Ihre Larven sind mit etwa fünf Millimetern dagegen etwas länger. Sie sind behaart und ähneln einer Raupe. Teppichkäferlarven sind gelb bis braun mit weißen Ringen und haben am Hinterteil längere allergieauslösende Pfeilhaare, die sie bei Gefahr auswerfen.

Ausgewachsene Teppichkäfer erkennt man an ihrem ovalen Körper mit gelben, weißen und schwarzen Schuppen, die zu individuellen und einzigartigen Mustern angeordnet sind. Sie sind etwa zwei bis vier Millimeter lang, haben Fühler und sechs Beine.

In der Natur findet man Teppichkäfer unter anderem in Vogelnestern. Zwischen Frühling und Sommer gelangen sie durch offene Türen und Fenster in Wohnungen, angelockt durch Licht oder eingeschleppt von Hunden und Katzen.

Sie sind dabei auf der Suche nach einem Platz, an dem sie ihre Eier ablegen können. Besonders geeignet sind dafür dunkle und ruhige Plätzchen, idealerweise unweit von Nahrungsquellen. Spalten und Ritzen, wo sich Haare oder Hautschuppen ansammeln, machen sich dafür hervorragend.

Gute Verstecke der Teppichkäfer sind also:

Kleidung

Polstermöbel

Vorhänge

Bettwäsche

Handtücher

Dielenritzen

Trockenfleisch.

Nach zwei Wochen schlüpfen Larven aus den Eiern. Sie können dann eine Weile Schaden anrichten, bevor sie sich im Herbst verpuppen. Sechs Monate später im Frühling sind aus ihnen ausgewachsene Käfer geworden.

Ausgewachsene Teppichkäfer leben zwar nur einen Monat, nutzen diesen aber, um sich zu vermehren.