Hilfe, da sind Tausendfüßler in der Wohnung! Was kann man tun?

Im Freien würdigt man sie keines Blickes und denkt nicht groß über sie nach. In den eigenen vier Wänden empfindet man sie hingegen plötzlich irgendwie als bedrohlich. Wie reagiert man richtig, wenn man Tausendfüßler in der Wohnung findet?

Muss man überhaupt etwas unternehmen, wenn man Tausendfüßler in der Wohnung hat? © 123RF/sruilk

Tausendfüßer, im umgangssprachlichen Gebrauch eher Tausendfüßler, gehören wie auch Hundertfüßer, Krebs- und Spinnentiere zum Stamm der Gliederfüßer.

Sie erfreuen sich keiner besonders großen Beliebtheit. Insbesondere die vielen Beinchen und ihre hektische Fortbewegung sorgen bei vielen für Ekel und Argwohn.

Glücklicherweise kommen sie in der Regel nicht in großen Ansammlungen vor, weshalb man in der Wohnung selten von einem echten Befall sprechen kann.

Zu finden sind sie dort überwiegend in dunklen Verstecken in feuchten Räumen, vor allem im feuchtwarmen Bade- oder Schlafzimmer.

Aber muss man Tausendfüßler bekämpfen oder überhaupt etwas unternehmen?