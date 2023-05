Gründe und Tipps, wenn der Hund unruhig ist und ständig den Platz wechselt

Extra-Hinweis: Liegt Euer Hund auf dem Rücken, ist das grundsätzlich ein Zeichen tiefer Entspannung - dann habt Ihr alles richtig gemacht. Denn in dieser Schlafposition liegen empfindliche Stellen wie Kehle, Bauch und Genitalien des Hundes frei. Nur ein Hund, der sich absolut wohl und sicher fühlt, kann und will so schlafen.