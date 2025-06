Dürfen Hunde Kirschen fressen? Das solltest Du unbedingt wissen

Kirschkerne enthalten keine Blausäure, wie viele glauben, sondern Amygdalin, das aber bei der Verdauung Blausäure freisetzt, und die wirkt toxisch. Gerade bei kleineren und sehr jungen Hunden werden giftige Dosen schnell erreicht.

Doch ist es so, dass die Blausäure in toxischen Dosen nur erreicht wird, wenn man die Kerne aufknackt. Das machen Menschen in der Regel nicht, Hunde aber womöglich schon, vor allem, weil sie ein viel stärkeren Kiefer haben als Menschen und die Kerne so leichter aufbeißen können. Daher besteht bei Hunden die Gefahr, dass schon nach dem Verzehr weniger Kirschkerne Vergiftungserscheinungen entstehen.

Verschluckt ein Hund einen Kirschkern im Ganzen, besteht keine gesundheitliche Gefahr aufgrund der Blausäure, da der Kirschkern unverdaut ausgeschieden wird. Doch da man dem Hund nicht verbieten kann, dass er die Kerne zerbeißt, sollte man die Kirschen besser entkernen, bevor man sie verfüttert.