Gesunder Snack oder pures Gift - Dürfen Hunde Walnüsse fressen?

Sind Walnüsse gefährlich für Hunde? © Midjourney/TAG24

Nüsse beinhalten viele ungesättigte Fettsäuren, Mineralstoffe sowie Vitamine und sind obendrein sehr schmackhaft. Ob im Müsli oder als Snack für zwischendurch: Walnüsse sind ein wahres Superfood. Deshalb fragen sich viele Hundebesitzer: Dürfen Hunde Walnüsse fressen?

Ja und nein. Während Walnusskerne durchaus gesund für Hunde sind, ist der Rest der Nuss sehr giftig für die Vierbeiner.

Das bedeutet, nur die eigentliche Frucht der Nuss ist unbedenklich, die Blätter, das Häutchen in der Mitte und die Schale beinhalten jedoch unterschiedliche Toxine, die das Hundeleben ernsthaft gefährden können.

Ist man nicht sehr wach- und achtsam, können Hunde also eine Walnuss-Vergiftung erleiden und schlimmstenfalls sogar an ihr sterben.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie man Walnüsse an seinen Hund verfüttern kann, warum bestimmte Teile so gefährlich sind und was zu tun ist, wenn Hunde eine ganze Walnuss gefressen haben.