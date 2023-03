Große Hunderassen: 10 sanfte Riesen auf vier Pfoten

Einige Hunderassen werden zu richtigen Giganten. Viele von ihnen wurden gezüchtet, um Schafherden vor Bären und anderen großen Raubtieren zu beschützen. Dafür bedarf es einer gewissen Körpergröße. Diese bedeutet aber nicht automatisch, dass der Hund auch besonders gefährlich ist. Der Mythos, dass große Hunderassen ungeeignet für eine Familie mit Kindern sind, stimmt also nicht.

Der Name Irischer Wolfshund stammt vom Einsatz des Hundes bei der Wolfsjagd ab und nicht, wie oft vermutet, von der optischen Ähnlichkeit von Hund und Wolf. Irische Wolfshunde gehören zu den großen Hunderassen, da sie weit über 100 Zentimeter groß werden können.

Mastiffs stehen in einigen deutschen Bundesländern auf der Liste der Kampfhunde, jedoch zeigt die Rasse bei artgerechter Haltung in der Regel weder aggressives noch bedrohliches Verhalten gegenüber Mensch und Tier. Im Gegenteil ist diese Hunderasse besonders liebevoll im Umgang mit Kindern und älteren Menschen.

Die aus Deutschland stammende Dogge gehört mit Abstand zu den großen Hunderassen. Die Mindestgröße beträgt 80 Zentimeter bei Rüden, doch Doggen werden in der Regel um einiges größer und können zwischen 45 und 90 Kilogramm schwer werden.

Barsois stammen aus Russland und gehören zu den Windhunden. Sie können bis zu 85 Zentimeter groß werden und eine sehr hohe Laufgeschwindigkeit erreichen. Zwar ist er nicht der schnellste Hund der Welt , aber dennoch extrem schnell - und das äußert sich auch in einem großen Bewegungsdrang.

Welche Hunderasse ist für Kinder am besten?

Bernhardiner sind also trotz ihrer enormen Größe die perfekten Familienhunde, da sie als besonders kinderfreundlich gelten und einen großen Beschützerinstinkt aufweisen.

Übrigens: Der berühmteste Bernhardiner - abgesehen vom Filmhund Beethoven - lebte in der Schweiz und soll einer Legende zufolge 40 Menschen vor dem Kältetod gerettet haben.

Der Name Chien des Montagne des Pyrénées erklärt sich durch den Einsatz des Hundes als Wachhund in den Bergen der Pyrenäen. Früher bewachte diese große Hunderasse vor allem Schlösser.

Der Akbash kann eine Höhe von bis zu 86 Zentimetern erreichen und hat ganz viel Herz. © 123RF/unitysphere

Diese große Hunderasse stammt aus der Türkei. Übersetzt bedeutet Akbash "Weißkopf", was sich vermutlich von seinem flauschigen, weißen Fell ableitet. Er besitzt eine muskulöse Statur und erinnert zunächst an einen Labrador, unterscheidet sich jedoch in Körpermasse, Höhe und dem wuscheligen Fell. Letzteres benötigt regelmäßige Zuwendung und Pflege.

Er kann eine Höhe von 86 Zentimetern und ein Gewicht von bis zu 64 Kilogramm erreichen.

Die Hauptaufgabe dieser Hunderasse besteht seit jeher darin, Vieh vor Angreifern zu beschützen. Hierbei punktet diese Hunderasse nicht nur mit hoher Wachsamkeit, sondern auch einem großen Maß an Selbstständigkeit. Fremden Menschen misstraut er zunächst. Er besitzt jedoch auch ein ausgeglichenes Wesen und hat er einmal Vertrauen aufgebaut, ist er ein großer Kuschelhund.

Akbashs sind sehr treue Gefährten, die Ihre Liebsten stets beschützen wollen. Daher sind sie Fremden gegenüber zunächst vorsichtig und misstrauisch. Trotzdem zeichnet diese große Hunderasse im Alltag ein ruhiges, gelassenes Verhalten aus.