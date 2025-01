Avocado für Hunde: Gesunder Snack oder tödliche Frucht?

Ähnliche Fakten stehen in weiteren Ratgebern zur Hundegesundheit .

Weil Hunde einen anderen Stoffwechsel als Menschen haben, kann sie das in Avocados enthaltene Toxin Persin sogar töten.

Kern und Schale

Der Kern und die Schale einer Avocado weisen das Höchstmaß der Lebensgefahr auf. Denn in diesen Teilen ist die größte Menge an Persin zu finden. Zudem können Hunde an dem runden großen Kern ersticken, wenn sie mit ihm spielen oder auf ihm herumkauen.

Fruchfleisch

Das Fruchtfleisch weist deutlich weniger des für Hunde gefährlichen Giftstoffes auf. Mit größter Sorgfalt und Vorsicht könnte man es in geringsten Mengen sogar an einen Hund verfüttern.

Um Risiken zu meiden, ist es trotzdem ratsam, Avocados von seinem Hund fernzuhalten und stattdessen auf andere Snacks zurückzugreifen.