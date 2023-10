Sind Kastanien giftig für Hunde?

Da Kastanien für Hunde giftige Stoffe enthalten, sollten sie diese auf keinen Fall fressen. © 123rf/medvedevsergey

Wenn Hunde mit Kastanien bzw. Rosskastanien spielen, dann kauen sie häufig auf den Nussfrüchten herum oder fressen diese sogar. Das Ganze kann jedoch sehr gefährlich für den Hund sein.

In Kastanien sind für Hunde giftige Saponine und Glykoside enthalten.

Um sich zu vergiften, reicht es schon aus, wenn der Hund die Gifte beim Zerbeißen der Kastanie über die Schleimhäute im Mundraum aufnimmt.

Wirklich lebensgefährlich sind die giftigen Stoffe zwar erst, wenn der Hund sie in größeren Mengen zu sich nimmt, aber auch geringe Mengen führen schon zu Durchfall und Erbrechen.

Hat der Hund Kastanienstückchen oder ganze Kastanien gefressen, sollte man das niemals unterschätzen.

