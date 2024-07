Blaubeeren für Hunde: Gesundheitsrisiko oder Superfood?

Blaubeeren gelten als wahres Superfood, sind vielseitig einsetzbar und obendrein lecker: im Smoothie, Müsli oder als Snack für zwischendurch. Klar ist, was Herrchen oder Frauchen isst, will auch der Vierbeiner probieren. Aber dürfen Hunde Blaubeeren fressen? Hier erfahrt Ihr, wann die kleinen Vitaminbomben auch gesund für Hunde sind.

Wie bei allem gilt jedoch: Die Dosis macht's. Im Folgenden erfahrt Ihr, wie viele Blaubeeren gesund für Hunde sind, wie die Vierbeiner sie am besten verzehren sollten und ob Hunde allergisch auf die runden Naturwunder reagieren können.

Blaubeeren können also guten Gewissens auf dem Hundesnackplan stehen. Die kleinen Früchtchen wirken sich grundsätzlich positiv auf die Hundegesundheit aus und sind für die Fellnasen obendrein eine süße Leckerei.

Als Snack ja, als Mahlzeit nein: Hunde sollten Blaubeeren nur hin und wieder naschen. Dennoch können sie zu einem festen Bestandteil der Hundeernährung werden.

Experten sprechen sich dahingehend aus, den Verzehr von Blaubeeren vom Körpergewicht des Hundes abhängig zu machen. Wo Hunde von zehn Kilogramm nur etwa drei bis fünf Blaubeeren täglich fressen sollten, dürfen Hunde mit 25 Kilo Körpergewicht schon sechs bis acht Beeren vernaschen.

Generell gilt: Das Verhältnis zum regulären Hundefutter, das über den gesamten Tag verfüttert wird, sollte höchstens bei etwa zehn Prozent liegen. Will heißen, nur etwa zehn Prozent aller Leckereien sollten aus Obst bestehen. Das liegt überwiegend am Fruchtzucker, der dick machen kann und den Blutzuckerspiegel in die Höhe jagt.