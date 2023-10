Darfst Du Deinen Hund mit Kürbis füttern?

Hunde dürfen Speisekürbisse wie Hokkaido-, Butternut-, Muskat- und Spaghettikürbis essen. © 123RF/saskekun

Wer den Hund mit Hokkaido-, Butternut-, Muskat- und Spaghettikürbis oder anderen Speisekürbissen füttern möchte, kann das ruhig tun, denn Hunde dürfen Kürbis essen.

Da ein Kürbis reich an Ballaststoffen, Vitamin A, C und E sowie den Mineralstoffen Eisen, Kalium, Magnesium und Zink ist, kann das Wintergemüse sogar die gesunde Ernährung des Hundes bereichern.

Auch andere Kürbisgewächse z. B. Wassermelone, Zucchini und Gurke sind für Hunde verträglich.

Die Ausnahme bilden Zierkürbisse, denn diese sind für Hunde hochgradig giftig.

Außerdem sollte man dem Hund keine wild gewachsenen oder selbst gezüchteten Kürbisse geben, weil diese giftige Bitterstoffe (Cucurbitacine) enthalten könnten.

