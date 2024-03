Nachtsicht-Superhelden: So gut können Hunde im Dunkeln sehen

Auch die Wissenschaft hat dieses Thema genauer unter die Lupe genommen und so weiß man inzwischen, dass sich die Augen von Hunden an ihre speziellen Bedürfnisse anpassen.

Besonders in der kalten Jahreszeit sind die abendlichen Gassirunden finster. Menschen müssen sich im Dunkeln gut orientieren, da sie kaum etwas sehen - wie ist das bei Vierbeinern? Können Hunde im Dunkeln sehen oder müssen sie sich auf ihre Nase und Ohren verlassen?

Zurück zur Hundesicht bei Dunkelheit: Hunde sehen schärfer als Menschen und sind ihnen besonders in der Dämmerung weit überlegen. Sind Hunde hingegen vollkommen von Licht abgeschottet, sehen sie genauso wenig wie Menschen.

Lange hielt sich auch der Mythos, Hunde würden nur Schwarz-Weiß sehen. Auch das wurde wissenschaftlich hinreichend widerlegt, denn Hunde können Farben sehen . Nicht so gut wie Menschen, da sie statt drei nur zwei sogenannte Zapfentypen besitzen, aber ihre Welt ist bunter, als man annehmen würde.

Hunde laufen die meiste Zeit mit der Nase am Boden. So viele unterschiedliche Gerüche wollen aufgenommen, genauer inspiziert und bewertet werden. Schnell denkt man, Hunde sind nahezu blind und ihre Nase ist das Kompensationsinstrument für diese Einschränkung.

Wo sollte man Hundekot entsorgen: Darf der in die Biotonne?

Aber warum können Hunde im Dunkeln sehen und das derart gut? Der Grund hierfür liegt in der erhöhten Lichtempfindlichkeit ihrer Augen. Denn Hundeaugen weisen etliche Rezeptoren und lichtempfindliche Zellen in der Netzhaut auf. Zwar haben sie weniger Zapfen, aber wesentlich mehr sogenannter Stäbchen. Mit ihrer Hilfe können die pelzigen Schätze wesentlich mehr Licht in ihren Augen aufnehmen als Menschen.

Hinzu kommt eine zusätzliche reflektierende Schicht, die das einfallende Licht ein zweites Mal auf die Netzhaut projiziert: das Tapetum Lucidum. Im Gegensatz zu den Stäbchen und Zapfen haben Menschen diese feine Schicht nicht und genau hier liegt der wesentliche Unterschied.

Durch das Tapetum Lucidum wird das einfallende Licht in Hundeaugen quasi verdoppelt, was zu einer besseren und schärferen Sicht führt. Somit sind Dinge, die für das menschliche Auge kaum noch oder gar nicht mehr sichtbar sind, für die Vierbeiner deutlich erkennbar.