Weintrauben für Hunde? Tödlich! Aber nicht immer

Oft liest man, Weintrauben seien pures Gift für Hunde, da es akutes Nierenversagen auslöst und sie so umbringt. Stimmt das oder dürfen Hunde Weintrauben fressen? Klar ist: Trauben können ihnen sehr schaden, aber nicht jeder Hund reagiert so empfindlich auf die süßen Früchte.

Wie viele Weintrauben das Leben eines Vierbeiners ernsthaft bedrohen und was zu tun ist, wenn er doch eine genascht hat, erfahrt Ihr im Folgenden.

Weil das Risiko einer Weintraubenvergiftung bei Hunden sehr groß ist, sollten Hunde also keine Weintrauben fressen.

Fakt ist aber auch, dass manche Hunde nach dem Verzehr von Weintrauben an akutem Nierenversagen sterben.

Bewiesen ist bislang nicht, was Schuld an der sogenannten Weintraubenvergiftung bei Hunden ist. Denn einige Hunde scheinen unempfindlich auf die süßen Früchte zu reagieren.

Hunde haben einen vollkommen anderen Stoffwechsel als Menschen. Fressen sie Lebensmittel, die ein Gesundheitsrisiko für sie darstellen, kommt es natürlich auf die Menge des Lebensmittels an, aber auch auf das Gewicht und die Rasse sowie die individuelle Empfindlichkeit des Hundes.

Kleine Hunde können bereits an einer Weintraube schwer erkranken, während es großen Hunden möglich ist, mit etwas Bauchschmerzen davonzukommen.

Eine Faustformel besagt: Ab zehn Gramm Weintrauben pro Kilogramm Körpergewicht des Hundes kann eine ernsthafte Vergiftung ausgelöst werden.

Es spielt grundsätzlich keine Rolle, ob Hunde rote, grüne oder dunkle Weintrauben fressen - sie alle können giftig für Hunde sein.

Deshalb sollte man Weintrauben immer außer Reichweite von Hunden lagern. Baut man Weintrauben in einem Garten an, ist es ratsam, die Früchte erst zu ernten, bevor man den Hund frei laufen lässt. Am besten separiert man die Weinrebe, sodass sie für Hunde unzugänglich ist.