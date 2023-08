Süß, cool oder lustig: Die besten Hundenamen für Rüden

Männliche Hundenamen sind teilweise sehr prominent: Rex für imposante Schäferhunde, Lassie für hübsche Collies und Beethoven für kuschelige Bernhardiner. Soll der Name jedoch mehr zur Persönlichkeit des Vierbeiners passen, kann die folgende Auswahl helfen, den richtigen Hundenamen für Rüden zu finden.

Manche Hundebesitzer haben schon lange einen konkreten Namen im Sinn, andere erstellen Listen und familieninterne Abstimmungen. Schließlich ist der Name Teil der Persönlichkeit und wird Mensch und Hund ihr Leben lang begleiten.

Im besten Fall besteht der Hundename für Rüden aus zwei Silben. Denn ein einsilbiger Name ist oft zu kurz, um vom Hund eindeutig erkannt zu werden. Besteht der Hundename hingegen aus mehr als zwei Silben, ist er oft zu lang. Schließlich sollen Hunde schnell auf ihren Namen reagieren können.

Das sind die beliebtesten Hundenamen in Deutschland

Insbesondere kleine Hunde bekommen häufig süße Hundenamen. © 123rf/romanzaiets

Mit süßen Hundenamen für Rüden ist es manchmal schwierig. Denn jeder Welpe ist zum Anbeißen putzig. Aber bei der Namensgebung ist der ausgewachsene Hund ein wichtiger Parameter. Eine erwachsene Dogge mit dem Namen Krümel kann etwas albern, aber auch witzig wirken.

Im Folgenden findet Ihr zehn Bespiele für süße männliche Hundenamen:

1. Bommel

2. Filou

3. Flocke

4. Fluffy

5. Knuffel

6. Teddy

7. Honey

8. Happy

9. Fido

10. Fips

Nicht nur kleine Hunde können süße Namen tragen, es kommt in erster Linie auf das Wesen des Hundes an: Erlaubt ist was gefällt, denn ein Chihuahua mit dem Namen Tyson kann auch schön ironisch sein.