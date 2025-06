Mix aus Border Collie und Golden Retriever: So süß sieht er aus

Wenn Golden Retriever und Border Collie sich paaren, kommen oft sehr hübsche Hunde heraus. So ein Border-Collie-Golden-Retriever-Mix wird auch Golden Collie genannt, obwohl er meist nicht mehr "golden" ist - zumindest, sofern sich das überwiegend schwarze Fell des Border Collies durchgesetzt hat.

Auf den Instagram-Accounts der Fellnasen sind zahlreiche Fotos der Tiere zu bewundern. Beide sehen darauf fast so aus, als wären sie Golden Retriever, deren Fell schlicht schwarz ausfällt.

Die in Spanien lebenden Rider und Silas aus den USA werden von ihren Besitzern hin und wieder als "Black Golden Retriever" bezeichnet. Allerdings haben die beiden Hunde noch eine andere Gemeinsamkeit: Sie sind Mischlinge, deren Elternteile Golden Retriever und Border Collie sind.

Border-Collie-Golden-Retriever-Mixe können aussehen wie Golden Retriever mit schwarzem Fell. © Collage: Instagram/Screenshot/silasrockatansky/Instagram/Screenshot/rider.bw

Allerdings hat die Sache einen gewaltigen Haken: Denn der Golden Retriever trägt das "golden" in seinem Namen, weil sein Fell in dieser Farbe schimmern muss - schwarz kann es folglich nicht sein.

Die Regeln für die zugelassene Haarfarbe listet beispielsweise der "Golden Retriever Club e.V." (GRC) auf seiner Website auf. Schwarz darf das Fell dieser Rasse demnach nicht sein - somit kann es auch einen Black Golden Retriever nicht wirklich geben.

Gleiches gilt übrigens auch beim Golden-Retriever-Schäferhund-Mix.

In diesem Fall heißt die Hybridrasse Border-Collie-Golden-Retriever-Mix oder Golden-Retriever-Border-Collie-Mix - wie man möchte.

Der Name kann den Besitzern der hübschen Mischlinge letzten Endes egal sein. Schließlich sorgt die Kreuzung aus Border Collie und Golden Retriever so oder so für wunderschöne Hunde - teilweise mit schwarzem Fell.