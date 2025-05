Wow, wie süß! So unterschiedlich kann der Golden-Retriever-Husky-Mix aussehen

Bei diesen beiden weiß man nie so recht, was man bekommen wird. Paaren sich Siberian Husky und Golden Retriever, dann nennt sich deren Nachwuchs Goberian. Das Aussehen eines Golden-Retriever-Husky-Mix variiert allerdings stark, wie ein Blick auf die Mischlinge zeigt.

Was alle Mischlinge eint, ist die große Beliebtheit ihrer Elternteile. Sowohl der Siberian Husky als auch der Golden Retriever gelten weltweit als besonders tolle Hunde. Was genau macht die Kreuzung aus beiden Vierbeinern aus?

Goberian-Dame Luna (l.) sieht fast wie ein reinrassiger Golden Retriever aus. Rüde Huddy hat sehr viel von einem Siberian Husky. © Collage: Instagram/Screenshot/goberianluna & hudson_the_goberian

Der Goberian gilt als besonders geselliger Begleiter, der überdurchschnittlich intelligent ist.

Bei Begegnungen mit anderen Hunden soll es aus diesem Grund zu keinen großen Überraschungen kommen - der Mischling kommt in der Regel mit allen Artgenossen klar. Das gilt auch für die Familie des als sehr treu und anhänglich geltenden Vierbeiners.

Da es sich um einen Mischling handelt, können sich aber auch Jagdinstinkt und Eigenwilligkeit des Sibirian Huskys durchsetzen. Dann braucht es gute Hundeerziehung, damit er nicht nach Kindern schnappt. Deshalb ist ein Husky-Golden-Retriever-Mix nur bedingt für Anfänger geeignet. Frühe Sozialisierung und klare Regeln sind sehr wichtig.

Zudem sollte man sich darauf einstellen, dass der Goberian ein Energiebündel ist - was auch für dessen Elternteile gilt. Ein Golden-Retriever-Husky-Mix braucht also einen großen Garten, in dem er sich frei bewegen kann oder bei Wohnungshaltung genügend Platz und Auslauf. Man sollte mindestens ein bis zwei Stunden am Tag für ausgiebige Spaziergänge oder Spiele im Freien einplanen.