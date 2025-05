Aussehen, Temperament, Haltung: Das sollte man zum Labrador-Dackel-Mix wissen

Name:

Ein häufiger Name für den Mischling ist Dachsador, entlehnt aus dem englischen Wort "dachshund" für Dackel. Selten wird auch die Bezeichnung Wienerdor verwendet (von wiener dog, umgangssprachlich für Dackel).

Mischlinge - ob gezielter Designer-Dog oder ungeplanter Zufallsmix - werden immer beliebter. Gefragt ist beispielsweise auch ein Labrador-Dackel-Mix, eine Kreuzung eines Labradors, der beliebtesten Hunderasse in Deutschland und dem charmanten Dackel .

Hinsichtlich ihres Charakters unterscheiden sich beide Arten der Elterntiere. Während der Labrador in der Regel sehr kooperativ ist und gefallen will, ist ein Dackel eher stur und eigensinnig. Dennoch werden sie mit einigen gemeinsamen Eigenschaften charakterisiert:

Echte Jagdprofis: Was man über Bracken-Hunderassen wissen muss

Bei dem Mischling handelt es sich um einen aktiven Hybridhund. Bei regelmäßigen Gassirunden kann man ihn sowohl in einem Haus als auch in einer Wohnung sowie auf dem Land und in der Stadt halten.

Insbesondere aktive Menschen geben geeignete Besitzer ab. Für Senioren eignet sich eine Neuanschaffung eher weniger.

Gut erzogen und sozialisiert macht der Dachsador einen treuen Familienhund. Allerdings ist er häufig anhänglich und mag die Gesellschaft seiner Besitzer. Dann sollte ein Hund nicht lange allein gelassen werden.

Glücklicherweise eignet sich der mittelkleine Mischling häufig hervorragend als Bürohund.