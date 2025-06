Jack Russell Terrier und Dackel zeugen Nachwuchs: Das kommt dabei heraus

Über weitere tolle Rassen und Mischlinge kannst Du in der Rubrik " Hunderassen " nachlesen.

Fellfarbe: schwarz, weiß, schokoladenbraun, lohfarben in verschiedenen Kombinationen, Abzeichen und Flecken

Name

Wie bereits erwähnt, gibt es für den Hybrid keinen Rassestandard. Daher sind deutliche Unterschiede insbesondere hinsichtlich des Erscheinungsbildes zwischen einzelnen Hunden auffallend. An folgenden Merkmalen kann man das mögliche Aussehen jedoch zusammenfassen.

Fell

Abhängig von der Fellart des Dackel-Elterntieres und von welchem Elterntier die Gene dominieren, ist auch das Fell ihrer Welpen sehr individuell. Möglich ist glattes oder drahtiges, und kurzes oder langes, wuscheligeres Fell.

Noch einzigartiger sind die einzelnen Welpen durch die Vielfalt möglicher Fellfarben.

Für Jack Russell typisch ist das Fell in Tricolor, also weiß, schwarz und braun oder lohfarben. Aber auch schokoladenbraun oder schwarz und lohfarben, sowie eine Vielzahl an weiteren Kombinationen und Musterungen sind möglich.